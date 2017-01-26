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Медведев посетит Еврейский музей и центр толерантности

Общество
26 января, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Еврейский музей и центр толерантности открыт в 2012 году и представляет собой большой образовательный комплекс
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне Международного дня памяти жертв Холокоста посетит Еврейский музей и центр толерантности. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

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В 2015 году музей посещал президент России Владимир Путин. Он принял участие в мероприятии памяти жертв Холокоста и осмотрел выставочную экспозицию проекта "Человек и катастрофа", посвященного одной из самых трагических страниц истории прошлого века - массовому уничтожению нацистами узников концентрационных лагерей.

Еврейский музей и центр толерантности открыт в 2012 году и представляет собой большой образовательный комплекс. Помимо постоянной экспозиции, включающей в себя Центр толерантности, Центр авангарда, детский, исследовательский и образовательный центры, в здании создано пространство для временных экспозиций с использованием современных компьютерных и аудио-визуальных технологий. Также в здании располагаются библиотека, научный центр, конференц-площадки.

Постоянная экспозиция музея рассказывает об истории России со времен царствования Екатерины II. Двенадцать тематических павильонов оснащены панорамными кинотеатрами, интерактивными экранами, аудиовизуальными инсталляциями, основой создания которых стали уникальные фото- и видеоархивы, документы и интервью. В музее также проходят крупные выставочные проекты, знакомящие посетителей с ведущими направлениями и именами изобразительного искусства. Одна из постоянных экспозиций музея посвящена Великой Отечественной войне и Холокосту.

Центр толерантности является, с одной стороны, частью экспозиции Еврейского музея, с другой - самостоятельной площадкой, на которой проводятся тренинги, семинары, лекции, практикумы, круглые столы. Цель этих мероприятий - содействие развитию культуры социального взаимодействия, позитивный диалог людей разных культур, религий, мировоззрений. Посетители могут ознакомиться с видеоматериалами, принять участие в социально ориентированных опросах и голосованиях, проверить свою осведомленность в области традиций различных культур.

Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, впервые отмечался в 2006 году. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.

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