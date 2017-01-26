МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала огромной потерей кончину посла РФ в Индии Александра Кадакина. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"У нас огромная потеря, - отметила дипломат. - Сегодня, 26 января 2017 года в Нью-Дели на 68 году жизни умер посол России в Индии Александр Кадакин. Уникальный, выдающийся, легендарный - все про него".

Захарова привела сообщения СМИ со ссылкой на посольство: "Посольство РФ в Республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин. На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А.М. Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", - сообщили в посольстве", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ.