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МВД России утвердило новый состав Общественного совета

Общество
26 января, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Всего в совет вошли 39 человек, в том числе правозащитница Людмила Алексеева, актер Сергей Безруков и председатель "Комитета гражданских инициатив" Алексей Кудрин
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового состава Общественного совета при МВД РФ. Об этом  ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового персонального состава Общественного совета при МВД России", - сказала она.

В его состав вновь вошли председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, председатель Общероссийской общественной организации "Комитет гражданских инициатив" Алексей Кудрин, председатель Центрального совета Общероссийского общественного движения "Гражданское общество" Анатолий Кучерена, актер и кинорежиссер Артем Михалков, а также руководители СМИ и другие общественные деятели, юристы, представители науки, образования и здравоохранения. Всего в совет вошли 39 человек.

Персональный состав совета был сформирован с учетом рекомендаций Общественной палаты Российской Федерации, Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации и иных общественных организаций. "На первом заседании, которое должно состояться в течение 30 дней со дня подписания приказа, членам Совета предстоит избрать из своего числа председателя, его заместителей, секретаря, а также председателей комиссий, которые войдут в состав президиума Общественного совета", - добавила Ирина Волк.

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