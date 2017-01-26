Директор владимирской школы уволилась после скандала с вечеринкой в школьном бассейне

ВЛАДИМИР, 26 января. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Директор школы № 42 Владимира Ирина Терентьева уволилась по собственному желанию после скандала с проведением алкогольной вечеринки в бассейне учебного заведения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь городской администрации Александр Карпилович.

"Директор школы № 42 написала заявление об увольнении по собственному желанию, и оно было удовлетворено. С тяжелым сердцем, потому что это очень опытный педагог и администратор, претензий к ней не было, но таковы последствия того безобразного происшествия, которое учинили небезызвестные "гламурные мажоры". Человек переживал это как профессиональное и личное потрясение и принял такое тяжелое решение", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Карпилович, в городском управлении образования рассчитывают, что Терентьева продолжит работу в школе. В настоящее время подбирается новый руководитель учебного заведения.

3 декабря 2016 года в одной из социальных сетей появилось видео, датированное началом ноября. На записи группа молодых людей проводила время, употребляя алкоголь в бассейне клубно-спортивного блока школы № 42. После инцидента Терентьева получила выговор за ослабление контроля, а затем уволила своего заместителя, курирующего вопросы использования бассейна. Кроме того, заявление об увольнении по собственному желанию написала начальник управления образования администрации Владимира Татьяна Ковалькова, которая сразу же была назначена директором одной из городских школ.

Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения в бассейне средней школы. Следственный комитет по итогам собственной проверки не нашел основания для возбуждения уголовного дела по факту алкогольной вечеринки.