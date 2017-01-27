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"Ъ": правительству предложили оставить Тимирязевской академии земельные участки

Общество
27 января, 5:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Агентство ипотечного жилищного кредитования рекомендует столичному правительству предусмотреть возможность использовать земли исключительно в целях научного обеспечения сельского хозяйства
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) предложило правительству оставить земельные участки, которые планировалось передать для застройки Фонду РЖС (входит в АИЖК), за Тимирязевской академией, но с жесткими ограничениями - земли могут быть использованы исключительно в научных целях. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Мичуринский сад или пустырь: конфликт вокруг передачи земель Тимирязевской академии

По информации издания, речь идет о двух участках общей площадью 101,58 га на Тимирязевской улице, владения 42 и 52 на севере Москвы - их кадастровая стоимость ранее оценивалась в 28 млрд руб. В письме также содержатся рекомендации столичному правительству предусмотреть в документах территориального планирования города возможность использовать эти земли исключительно в целях научного обеспечения сельского хозяйства, пишет газета.

В марте 2016 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков постановила изъять у академии 101,58 гектаров (из общей площади в 540 га), находящихся в районе станции метро "Петровско-Разумовская" на севере Москвы. Эти земли, на которых сейчас находятся сады и опытные поля, планировалось передать Фонду РЖС для застройки. Академии были обещаны земли в Подмосковье и компенсационные выплаты.

Такое решение вызвало негативную реакцию как профессорско-преподавательского состава вуза, так и жителей района. Тогда Минсельхоз и Фонд РЖС приняли решение вынести вопрос о землях Тимирязевской академии на суд общественности.

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