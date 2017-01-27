Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

История Зои Космодемьянской без идеологии и мифов

Общество
27 января, 11:26 UTC+3
Ровно 75 лет назад газета "Правда" опубликовала очерк "Таня" — о героической партизанке, казненной фашистами. Настоящее имя "Тани" — Зоя Космодемьянская — после войны знал каждый советский человек
Поделиться
Материал из 1 страницы
Для советских школьников Зоя Космодемьянская была одним из главных героев Великой Отечественной войны

Для советских школьников Зоя Космодемьянская была одним из главных героев Великой Отечественной войны

© ТАСС

Очерк военного корреспондента Петра Лидова появился в "Правде" 27 января 1942 года. "Палач уперся кованым башмаком в ящик, и ящик заскри­пел по скользкому утоптанному снегу. Верхний ящик свалил­ся вниз и гулко стукнул оземь. Толпа отшатнулась..." — описывал журналист казнь 18-летней девушки.

Так страна узнала историю молодой разведчицы, пойманной немцами, которую они пытали, зверски избили, но так и не выведав никакой ценной информации, публично казнили. События произошли в подмосковной деревне Петрищево в декабре 1941 года, Петр Лидов писал очерк уже после освобождения ее от немцев и еще не знал настоящее имя партизанки-разведчицы — Зоя Космодемьянская.

Уже в ходе войны Зоя стала одним из главных ее "официальных" героев, олицетворением подвига советского человека, сопротивляющегося врагу. Поэтому неудивительно, что волна пересмотра событий Второй мировой войны, начавшаяся в 90-е годы, коснулась и этой истории. Часть публицистов и историков поставила под сомнение официальную версию подвига Зои. ТАСС разобрался, насколько "каноническая" история Зои Космодемьянской соответствует правде.    

На подступах к Москве

События в Петрищево происходили во время битвы за Москву. Положение на фронте было тяжелым: власти не исключали вариант сдачи столицы. Из города были эвакуированы основные наркоматы, аппарат ЦК, Генштаба, дипломатический корпус, не меньше 500 крупных промышленных предприятий. В Москве из высшего руководства оставались только Сталин, Берия, Молотов и Косыгин.

Очерк Петра Лидова "Таня", опубликованный в "Правде"

© Виктор Дятликович/ТАСС
Очерк Петра Лидова "Таня", опубликованный в "Правде"
© Виктор Дятликович/ТАСС

"В октябре 1941 года немцы нанесли удары по Брянскому, Западному и Резервному фронтам и прорвали оборону вокруг Москвы в нескольких местах. Дорога на Москву оказалась открытой, — рассказывает ТАСС историк спецслужб Андрей Ведяев. — В ноябре Ставка Верховного главнокомандования издала приказ №0428 об уничтожении населенных пунктов в прифронтовой полосе, в котором говорилось, что "германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и …ютится в прифронтовой полосе в населенных пунктах. На обширных участках фронта немецкие войска, встретив упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20–30 км по обе стороны. …Советское население этих пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие захватчики".

Решено было выгнать немецкую армию на холод, в поле, тем самым снизив ее боеспособность. Для этого было приказано уничтожать "населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог", использовав "авиацию …команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы".

Решено было выгнать немецкую армию на холод, в поле, тем самым снизив ее боеспособность. Для этого было приказано уничтожать "населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог", использовав "авиацию …команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы"

Именно в таких условиях многие москвичи пошли добровольцами в действующую армию. Одной из них была Зоя Космодемьянская. И хоть девушка не внушала доверия ни с идеологической точки зрения (внучка священника), ни внешне — была слишком хрупкой и красивой, а разведчику надо быть выносливым и неприметным, она была очень настойчивой.

"Зою приняли в войсковую часть №9903 — одну из самых секретных в Красной армии. Начальником части был легендарный разведчик-диверсант Артур Спрогис. Ему нужно было за несколько дней научить 18-летних юношей и девушек правильно спать в снегу, минировать дороги, ориентироваться на местности", — рассказывает Ведяев.

"Трагизм состоял в том, что 90% личного состава части числилось в безвозвратных потерях по итогам операций. Осень 1941 года — крайне тяжелое время для Красной армии, войсковой разведки и контрразведки, потери были очень большими", — отмечает историк, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

Предательство комсомольца

На счету Зои до рокового ноябрьского выхода уже была ликвидация вражеского мотоциклиста, в сумке которого разведчики обнаружили ценные штабные документы, включая топографические карты. В Петрищево группа разведчиков отправилась с особым заданием.

"В этой глухой деревушке немцы расположили часть армейской радиоразвед­ки. Она перехватывала наши радиопереговоры, устраивала эфирные помехи. В те дни советское командование планировало мощное контрнаступление. Стало необходимым вывести вражескую станцию из строя, хотя бы на некоторое время. Охраняли надежно. Мы посылали несколько групп — никто задания не выполнил", — рассказывал в своих послевоенных воспоминаниях Артур Спрогис.

Казнь Зои Космодемьянской

© ТАСС
Казнь Зои Космодемьянской
© ТАСС

В 2 часа ночи три участника разведгруппы — Крайнов, Клубков и Космодемьянская — дошли по Петрищево и подожгли три дома, где жили немцы. Борису Крайнову удалось уйти, а Клубков был схвачен немцами и выдал Космодемьянскую.

Вот об этом советская печать не упоминала. Артур Спрогис объяснял это так: "Петр Лидов в очерке "Таня" туманно так на­писал "с Зоей пошли еще двое, но... вскоре осталась одна". Почему? А потому что Клубков был комсомольским вожа­ком, до войны он возглавлял комсомольскую организацию крупного мос­ковского завода ... и у нас в отряде был комсоргом. Нельзя было писать о его предательстве". 

А затем произошли описанные в заметке Лидова события: солдаты при поддержке двоих местных жителей схватили Зою, пытали и казнили. После казни ее тело висело в петле еще больше месяца. Виселицу спилили только 1 января 1942 года. А в конце января деревню уже освободили советские войска.

Мифы о Зое

Если роль комсомольца Клубкова советская пропаганда скрывала, то о Зое Космодемьянской писала правдиво. По крайне мере, все попытки нивелировать ее подвиг оказались безуспешными. Например, в 1990-е годы обсуждалась версия, что героиней советские власти Зою Космодемьянскую "назначили". Сотрудник Института российской истории РАН Елена Сенявская тогда предположила, что в Петрищево фашисты казнили Лейли Озолину — 19-летнюю разведчицу отряда особого назначения Западного фронта, которая примерно в то же время пропала без вести.

После освобождения Петрищево "акт опознания был составлен комиссией в составе представителей ВЛКСМ, офицеров Красной армии, представителя РК ВКП(б), сельсовета и жителей села. В нем идентифицирована личность Зои", — опровергает эту версию Андрей Ведяев. 

Кроме того, после того как появились сомнения в личности разведчицы, казненной немцами, НИИ судебной экспертизы Минюста России провел судебно-портретную экспертизу, которая также подтвердила личность Космодемьянской.

© ТАСС
© ТАСС

Также распространялась информация о том, что Зоя была психически больна. Например, художник и психиатр Андрей Бильжо написал, что "читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве Психиатрической больницы им. П.П. Кащенко. ...она страдала шизофренией". По его версии, историю болезни Зои уничтожили в годы перестройки по настоянию родственников, чтобы скрыть диагноз. И молчала Зоя во время казни, потому что была в состоянии "кататонического ступора с мутизмом".

На самом деле в ноябре 1940 года Зоя перенесла острую менингококковую инфекцию и действительно лежала в больнице, только не имени Кащенко, а имени Боткина, а после выздоровления до марта 1941 года проходила реабилитацию в санатории "Сокольники".

"Люди позволяют себе циничные и гнусные комментарии по поводу подлинных народных героев. Это происходит на протяжении почти 30 лет. К сожалению, у нас в стране до сих пор нет механизма для серьезного сопротивления этому, — констатирует Армен Гаспарян. — Если бы подобные заявления по поводу героев, скажем, Первой мировой войны прозвучали в Великобритании или Германии, эти люди сидели бы в тюрьме за унижение и осквернение национальных святынь".

"Стране нужен был образ героя"

Во время обороны и Москвы, примерно в то же время, когда произошла трагедия в Петрищево, на фронте и в тылу немцев погибли тысячи советских солдат, разведчиков. То, что именно Зоя Космодемьянская стала одним из главных героических образов всей войны имеет свое объяснение.  

Зоя по праву заняла абсолютное, яркое место в синодике героев первого года Великой Отечественной войны. Стране нужен был подобный образ. 18-летняя девушка, которая всходит на эшафот, даже перед смертью показывает всем, что борьба все равно будет продолжена и победа будет за нами. Очень яркий образ Зои, безусловно, повлиял на моральное состояние Красной армии во время битвы под Москвой Армен Гаспарян Историк

Способствовало этому, в частности, то, что в "Правде" после "Тани" вышло еще два очерка Петра Лидова о Зое: "Кто была Таня", в которой открывалось ее настоящее имя, и "5 фотографий", в которой было опубликовано пять снимков казни Зои, найденных в вещах убитого немецкого фотографа.

"Зоя по праву заняла абсолютное, яркое место в синодике героев первого года Великой Отечественной войны, — уверен Армен Гаспарян. — Стране нужен был подобный образ. 18-летняя девушка, которая всходит на эшафот, даже перед смертью показывает всем, что борьба все равно будет продолжена и победа будет за нами. Очень яркий образ Зои, безусловно, повлиял на моральное состояние Рабоче-крестьянской Красной армии тогда, зимой 1941 года. Зоя своим примером вдохновила сотни тысяч людей на сопротивление врагу. Героизм был массовым явлением. Вся армия — герой. Просто Зоя Космодемьянская стала первым ярким примером борьбы с истребительной нацистской политикой на оккупированных территориях. Потом было много подобных случаев героизма — десятки тысяч юношей и девушек".

Юлия Авдеева

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
В других СМИ
Реклама
Фото
21
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человека
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ займется ситуацией с экс-депутатом фракции, якобы давшим показания против Януковича
2
Машина упала в Москву-реку в результате ДТП в центре столицы
3
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Пентагон утверждает, что Россия разрабатывает лазерное оружие против спутников
6
В Москве электричка сбила трех рабочих, двое из них скончались
7
Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января
Темы дня
Реклама