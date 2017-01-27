Подмосковные СИЗО переполнены сильнее московских

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уровень переполненности СИЗО в Подмосковье оказался выше, чем в Москве. Как сообщили ТАСС в управлении ФСИН про Московской области, несмотря на наличие 11 СИЗО и двух помещений, функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при колониях, перелимит (содержание сверх установленного количества мест - прим. ТАСС) следственных изоляторов по-прежнему остается одной из острых проблем.

Число помещенных под стражу в Московской области неуклонно растет год от года. За минувший год в СИЗО поступило 85 тыс. человек - на 4% больше, чем в 2015 году. Число содержащихся под стражей выросло на 6% и составило 131,4% от наполняемости изоляторов (в Москве - 122% - прим. ТАСС), отметили в УФСИН, добавив, что в ряде СИЗО это число иногда вдвое превышало их вместимость.

На 1 января под стражей в Подмосковье содержалось почти 5 тыс. человек. На одного подследственного при нормативе 4 кв. метра приходилось немногим более 3 кв. метров, а в СИЗО номер 7 - менее 3 кв. метров. Исключение составляют лишь условия для несовершеннолетних и женщин - даже с учетом перелимита нарушений норм санитарной площади в их отношении не допускалось.

В УФСИН подчеркнули, что переполненность объясняется тем, что значительную часть заключенных под стражу составляют жители других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. "Для обеспечения индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями принято решение об установке дополнительных спальных мест в камерных помещениях", - сообщили в управлении.

Принятые меры

Для снижения нагрузки в СИЗО УФСИН по Московской области за год перевело под стражу в соседние регионы более тысячи осужденных мужчин, чьи дела были рассмотрены в апелляционной инстанции, после чего они ожидали решений судов апелляционных инстанций перед отправкой к месту наказания. Кроме того, организовано еженедельное этапирование автодорожными караулами осужденных со вступившими в законную силу приговорами в управления ФСИН по Рязанской и Тульской областям.

Как отметили в УФСИН, встречи и совещания с представителями прокуратуры, следственных органов и судов позволили незначительно сократить число вновь арестованных за преступления небольшой и средней тяжести. С 2015 года СИЗО стали регулярно информировать суды о складывающейся ситуации, что позволило существенно сократить сроки передачи уголовных дел на рассмотрение в Мособлсуд в отношении арестантов.

Для перераспределения нагрузки пересматривалась территориальность закрепления СИЗО за разными районами Подмосковья, а в начале 2016 года введено дополнительно 100 мест в блоке ПФРСИ при колонии номер 6 в Коломне для размещения женщин, находящихся под следствием. Там же под ПФРСИ переоборудуется еще одно здание, что позволит ввести еще 170 мест.

Общественный контроль

В УФСИН сообщили также, что в минувшем году члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 45 раз посетили с проверками учреждения УФСИН. Еще 56 выездов провели представители аппарата уполномоченного по правам человека.

К оценке поведения осужденных и определению условий отбытия наказаний привлечены также представители общественных и религиозных организаций.

Разгрузка Подмосковных СИЗО

Новый СИЗО, рассчитанный на 2 тысячи мест, позволит разгрузить следственные изоляторы Московской области, которые переполнены почти на треть, сообщили в региональном управлении ФСИН РФ

Изолятор планируется построить на востоке Подмосковья.

В программу "Развитие уголовно-исполнительной системы" на период 2017-2025 года в раздел "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" включены семь СИЗО Подмосковья, в том числе СИЗО № 10 (Можайск) и СИЗО № 12 (Зеленоград).

"При поддержке и во взаимодействии с правительством Московской области и Министерством имущественных отношений области в рамках этой программы осуществляются подготовительные мероприятия к строительству большого 2-тысячного следственного изолятора на востоке Московской области", - отметили в УФСИН. Таким образом, количество следственных изоляторов в Подмосковье вновь достигнет 12, как это было ранее.

Кроме того, добавили в УФСИН, возобновлена работа по строительству дополнительного корпуса в СИЗО № 12 на 800 мест.

В Подмосковье постепенно растет и число помещенных под домашний арест как альтернативы заключению под стражу. "Почти на четверть увеличилось число лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Число таких граждан в 2016 году составило 1,692 тысячи", - подчеркнули в УФСИН.