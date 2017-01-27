Ветераны из 14 стран на Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие в 14 странах мира, возложили в пятницу венок на Пискаревском мемориальном кладбище в память о жертвах блокады.

СПЕЦПРОЕКТ Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда Рассказы о потерях, трудностях и жизни вопреки всему

"Для участия в праздновании 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыли соотечественники из 14 стран мира, - рассказали ТАСС в комитете по внешним связям Санкт-Петербурга. - В состав делегаций вошли участники обороны Ленинграда, жители блокадного города, дети войны из Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Эстонии. Всего прибыли 57 человек".

Соотечественники приняли участие в общегородском возложении венков и цветов на Пискаревском мемориале. Траурно-торжественная церемония собрала множество людей всех возрастов, они принесли на братские могилы свечи, цветы и кусочки черного хлеба. После возложения венков и цветов к монументу Матери Родине представители национальных диаспор Санкт-Петербурга возложили цветы к плитам на Аллее Памяти, посвященным представителям разных национальностей и профессий, защищавших Ленинград. Сейчас таких плит 96, последняя была установлена 8 сентября 2016 года в память об уроженцах Крыма.

День Ленинградской Победы

В честь "Дня Ленинградской Победы" в городе проходит около 80 мероприятий - встречи ветеранов, молодежные акции, концерты и поэтические марафоны. В постоянно действующей экспозиции ПО "Ленрезерв" открылась выставка "Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде". В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда по традиции встречаются жители блокадного города, которые делятся воспоминаниями. В этом году им представлена новая выставка музея - "Образы памяти", посвященная увековечению памяти подвига ленинградцев.

Исаакий и блокада

Вечером горожан и гостей северной столицы ждет концерт в Исаакиевском соборе. У собора особая "блокадная" история: в 1941-1944 гг. в его подвалах хранили экспонаты ленинградских музеев, которые не успели эвакуировать вглубь страны. С 2004 года здесь развернута экспозиция "Чтобы помнили…", созданная как дань памяти подвигу ленинградских музейщиков, сохранивших в тяжелейших условиях блокады национальное достояние. В подвале Исаакия воссоздан образ музейного хранилища времен войны.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Операция "Январский гром", с которой начался разгром немецкой группы армий "Север", была названа первым из знаменитых "десяти сталинских ударов" Красной Армии, приведших к Победе. За время Ленинградской битвы с июля 1941 по август 1944 года погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч мирных граждан. Точную цифру жертв блокады историки не могут назвать до сих пор. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда". Сейчас в Санкт-Петербурге проживают 111 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда": 10,4 тысячи - участники битвы за Ленинград и 100,6 тысячи - представители мирного населения.