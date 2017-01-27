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Бесплатная городская сеть Wi-Fi Москвы получила премию "Проект года 2016"

Общество
27 января, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Сеть Wi-Fi удостоилась премии в специальной номинации от редакции Global CIO "Лучший инфраструктурный проект"
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© АГН "Москва"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Бесплатная городская сеть Wi-Fi получила премию "Проект года 2016" в специальной номинации "Лучший инфраструктурный проект". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Бесплатная городская сеть Wi-Fi удостоилась премии "Проект года 2016" в специальной номинации от редакции Global CIO "Лучший инфраструктурный проект". Награду вручили компании Brocade - ключевому поставщику сетевого оборудования. Департамент информационных технологий города Москвы на церемонии представлял руководитель проекта "Городской Wi-Fi" Олег Филимонов", - сказали в пресс-службе.

"Проект года" - один из наиболее авторитетных конкурсов IT-индустрии в России. Его организует официальное сообщество ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директоров ИТ России (СоДИТ). По итогам 2016 года экспертное жюри конкурса включило создание и модернизацию инфраструктуры городского Wi-Fi в Москве в число лучших предметных решений года.

Первая очередь бесплатной городской сети Wi-Fi была запущена в 2016 году в День города на 30 улицах в пределах Бульварного кольца. Всего в рамках проекта внутри Садового кольца в настоящее время установлено 1,1 тыс. точек беспроводного доступа в интернет. Сеть работает в двух диапазонах - 2,4 ГГц и в относительно свободном 5 ГГц, что обеспечивает высокую пропускную способность.

Каждая точка доступа обеспечивает уверенный прием в радиусе до 50 метров, в сети одновременно могут работать до 15 тыс. устройств. Переключение между хотспотами не требует повторной авторизации - пользователь может свободно передвигаться внутри сети, не теряя связь.

Город закупает услугу по сервисной модели, то есть оплачивает только доступ в интернет, а строительство и эксплуатацию сетей, закупку и установку оборудования взял на себя исполнитель.

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