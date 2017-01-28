Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев: вопрос о безвизовом въезде для авиатуристов в Петербург рассматривается

Общество
28 января, 13:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, января. /ТАСС
В 2016 году Петербург посетили около 6,9 млн российских и зарубежных туристов
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Вопрос с безвизовым въездом для авиатуристов на 72 часа в Санкт-Петербург рассматривается. Об этом  журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вопросы рассматриваются, но решение не принято. Мы знаем, что губернатор обращался. Есть ведомства, в компетенцию которых входит этот вопрос, они сейчас рассматривают. Когда дадут ответ, тогда мы их получим, рассмотрим и будем готовить предложения уже для принятия решения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга выступают за введение в городе электронных виз для иностранных туристов и режима краткосрочного безвизового пребывания для путешествующих в составе туристических групп авиапассажиров, по аналогии с действующим с 2009 года безвизовым въездом для пассажиров круизных паромов.

Как рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, речь идет о предложении ввести в городе безвизовый режим на 72 часа для пассажиров авиационных судов, путешествующих в составе организованных туристических групп, и электронную визу.

В 2016 году Петербург посетили около 6,9 млн российских и зарубежных туристов. Специалисты туриндустрии отмечают, что электронная виза является драйвером развития туризма во многих странах: там, где она действует, туристический поток увеличивается от 50 до 100%.

Закон о возможности безвизового въезда в РФ на 72 часа для пассажиров круизных лайнеров и паромов был принят Госдумой в 2009 году. Петербургские власти выступили инициатором нововведения. За это время правом безвизового въезда в РФ в таком режиме воспользовались около 8 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
21
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве сотрудники ДПС задержали автомобиль Мары Багдасарян за нарушение ПДД
2
В Минске скончался народный артист Белоруссии Александр Тиханович
3
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
4
Женщина с ребенком получили травмы, упав на рельсы в московском метро
5
СМИ: спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на решение Нобелевского комитета
6
На остановке в Москве автомобиль сбил людей
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама