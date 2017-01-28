Патрушев: вопрос о безвизовом въезде для авиатуристов в Петербург рассматривается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Вопрос с безвизовым въездом для авиатуристов на 72 часа в Санкт-Петербург рассматривается. Об этом журналистам сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Вопросы рассматриваются, но решение не принято. Мы знаем, что губернатор обращался. Есть ведомства, в компетенцию которых входит этот вопрос, они сейчас рассматривают. Когда дадут ответ, тогда мы их получим, рассмотрим и будем готовить предложения уже для принятия решения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга выступают за введение в городе электронных виз для иностранных туристов и режима краткосрочного безвизового пребывания для путешествующих в составе туристических групп авиапассажиров, по аналогии с действующим с 2009 года безвизовым въездом для пассажиров круизных паромов.

Как рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, речь идет о предложении ввести в городе безвизовый режим на 72 часа для пассажиров авиационных судов, путешествующих в составе организованных туристических групп, и электронную визу.

В 2016 году Петербург посетили около 6,9 млн российских и зарубежных туристов. Специалисты туриндустрии отмечают, что электронная виза является драйвером развития туризма во многих странах: там, где она действует, туристический поток увеличивается от 50 до 100%.

Закон о возможности безвизового въезда в РФ на 72 часа для пассажиров круизных лайнеров и паромов был принят Госдумой в 2009 году. Петербургские власти выступили инициатором нововведения. За это время правом безвизового въезда в РФ в таком режиме воспользовались около 8 млн человек.