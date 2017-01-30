Медведев проведет совещание по повышению рождаемости

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет совещание по повышению рождаемости в стране.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, к председателю правительства приглашены вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Им предстоит обсудить, какие условия необходимо создать для повышения рождаемости в России.

В конце декабря 2016 года Медведев поручил ряду министерств подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости и представить их до 1 июня 2017 года. После роста рождаемости в РФ в последние годы в ближайшее время могут возникнуть проблемы. Как ранее заявлял Топилин, резервов для повышения рождаемости практически не осталось.

Более того, число женщин в детородном возрасте продолжает снижаться. В активный детородный возраст сейчас вступили девушки и юноши 1990-х годов рождения, когда в стране был демографический спад.

Среди возможных мер решения проблем специалисты называют поддержку студенческих семей, выплаты и льготы при рождении вторых и третьих детей.