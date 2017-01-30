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Медведев проведет совещание по повышению рождаемости

Общество
30 января, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Специалисты считают, что демографическую ситуацию можно улучшить посредством поддержки студенческих семей и выплат при рождении вторых и третьих детей
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет совещание по повышению рождаемости в стране.

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Как сообщила пресс-служба кабинета министров, к председателю правительства приглашены вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Им предстоит обсудить, какие условия необходимо создать для повышения рождаемости в России.

В конце декабря 2016 года Медведев поручил ряду министерств подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости и представить их до 1 июня 2017 года. После роста рождаемости в РФ в последние годы в ближайшее время могут возникнуть проблемы. Как ранее заявлял Топилин, резервов для повышения рождаемости практически не осталось.

Более того, число женщин в детородном возрасте продолжает снижаться. В активный детородный возраст сейчас вступили девушки и юноши 1990-х годов рождения, когда в стране был демографический спад.

Среди возможных мер решения проблем специалисты называют поддержку студенческих семей, выплаты и льготы при рождении вторых и третьих детей.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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