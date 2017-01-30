Медведев проведет совещание по повышению рождаемости

Дмитрий Чудинов проведет бой с венгром Коросом 4 февраля в МосквеСпорт 30 января, 0:27
Турнир Женской теннисной ассоциации стартует в Санкт-ПетербургеСпорт 30 января, 0:17
Мосгорсуд проверит законность продления Улюкаеву домашнего арестаПроисшествия 30 января, 0:09
ФК "Шапекоэнсе" одержал первую победу после авиакатастрофыСпорт 30 января, 0:01
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого домаМеждународная панорама 29 января, 23:21
Иранский режиссер Асгар Фархади не приедет на церемонию вручения премии "Оскар"Культура 29 января, 23:16
Эксперт: предложения Литвы забрать Калининград у РФ - желание привлечь к себе вниманиеПолитика 29 января, 23:05
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственнымПолитика 29 января, 22:48
Бенуа Амон одержал победу на праймериз французской Социалистической партииМеждународная панорама 29 января, 22:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет совещание по повышению рождаемости в стране.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, к председателю правительства приглашены вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Им предстоит обсудить, какие условия необходимо создать для повышения рождаемости в России.
В конце декабря 2016 года Медведев поручил ряду министерств подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости и представить их до 1 июня 2017 года. После роста рождаемости в РФ в последние годы в ближайшее время могут возникнуть проблемы. Как ранее заявлял Топилин, резервов для повышения рождаемости практически не осталось.
Более того, число женщин в детородном возрасте продолжает снижаться. В активный детородный возраст сейчас вступили девушки и юноши 1990-х годов рождения, когда в стране был демографический спад.
Среди возможных мер решения проблем специалисты называют поддержку студенческих семей, выплаты и льготы при рождении вторых и третьих детей.