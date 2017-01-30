FT: Еврокомиссия призывает Facebook активнее бороться с ложными новостями

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) призывает американскую компанию Facebook и другие социальные сети активнее бороться с распространением ложных новостей. Об этом пишет газета Financial Times .

"Они должны действовать активнее, - заявил изданию еврокомиссар по единому цифровому рынку Андрус Ансип. - Ранее было принято считать, что роль качественных СМИ будет уменьшаться, а роль социальных сетей возрастать и становиться более значимой. Если там будут ложные новости, этим источникам нельзя будет больше верить, и тогда произойдет возврат к качественным СМИ". "Меня, как и многих других, волнуют ложные новости, особенно после выборов в США", - отметил он, добавив, что верит в саморегулирование в этой области.

Ансип подчеркнул, что в задачи ЕК не входит цензурирование контента в сети. "Ложные новости - это плохо, но министерство правды - еще хуже", - приводит газета слова еврокомиссара.

Чиновник не сообщил, какие меры могут принять европейские власти, если посчитают действия интернет- компаний в этом вопросе недостаточными. В свою очередь его пресс-секретарь заявил, что ЕК будет "внимательно следить" за действиями, которые предпринимаются руководством соцсетей для предотвращения появления недостоверных новостей, и планирует выпустить рекомендации для борьбы с этим явлением.

В компании Facebook отказались комментировать изданию позицию Ансипа. Представители компаний Twitter и Google также воздержались от высказываний по этому вопросу.

В середине декабря вице-президент Facebook Адам Моссери объявлял о начале испытаний новых инструментов борьбы с распространением недостоверных и откровенно вымышленных новостей в соцсети. Две недели назад Facebook анонсировал меры для борьбы с распространением ложных новостей в Германии перед выборами в Бундестаг, которые пройдут осенью текущего года. На прошлой неделе в компании объявили о ряде изменений, касающихся раздела Trending, в котором отображаются наиболее популярные новости, обсуждаемые пользователями соцсети.