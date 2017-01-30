Официальная безработица в России за неделю выросла на 2,7%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных в России безработных граждан за неделю выросла на 2,7% и составила 886,4 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

"С 18 по 25 января 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 2,7% и составила 886 434 человека", - сообщили в ведомстве. Здесь уточнили, что годом ранее этот показатель составлял 999 301 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кировской области и Республике Северная Осетия - Алания, а рост отмечен в 82 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Сахалинской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Курской и Тульской областях, республиках Мордовия, Бурятия, Крым, Чувашской Республике, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Краснодарском крае. В Пензенской области численность безработных не изменилась.

По состоянию на 25 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 212 098 человек.

В Минтруде уточнили, что на 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения (на 1 января 2016 года - 1,2%).

По состоянию на 25 января 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.