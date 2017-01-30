СМИ: в Нигерии скончался 93-летний отец 203 детей

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. В Нигерии в возрасте 93-х лет скончался мужчина, знаменитый тем, что имел 130 жен и 230 детей. Об этом сообщила газета Daily Trust.

Мусульманский проповедник Альхаджи Мохаммед Абубакар Белло Масаба еще при жизни был признан "супермногоженцем". В одном из интервью Масаба признался журналистам, что самое трудное в его жизни - совладать со всем этим немыслимым числом домочадцев, и что "его выручает лишь помощь Всевышнего".

Взгляды Масабы на семью одобряли далеко не все. Когда ему было еще 84 года, а жен и детей было только 86 и 170, исламский суд требовал от него оставить себе лишь четырех супруг, как положено по Корану. Иначе ему угрожали смертной казнью. В ответ Масаба заявил, что в священном писании нет никаких упоминаний про наказание за наличие более чем четырех жен.

Masaba, Nigerian cleric who married over 93 wives dies at 93 https://t.co/9D6PSJhHXh via @dailypostngr pic.twitter.com/r8kuhKEnr3 — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) 29 января 2017 г.