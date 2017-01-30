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Mundo: в Испании чиновник 10 лет не ходит на работу, получая €50 тыс. в год

Общество
30 января, 19:59 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
По данным El Mundo, коллеги никогда не видели Карлеса Ресио на рабочем месте, так как он приходил в офис только для согласования отпуска
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МАДРИД, 30 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанский чиновник Карлес Ресио не появляется на работе уже 10 лет, хотя продолжает ежемесячно получать зарплату. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, с 2006 года мужчина занимает должность руководителя библиографического отдела провинциального совета Валенсии, а его заработная плата составляет около €50 тыс. в год. Подчеркивается, что чиновник ежедневно в 07:30 утра по местному времени (09:30 мск) отмечается на входе в здание своего офиса, а потом якобы отправляется в неизвестном направлении по своим делам. К концу трудового дня он снова возвращается, чтобы зафиксировать время своего ухода с работы.

Коллеги Ресио подтвердили, что никогда не видели данного сотрудника на рабочем месте, поскольку он приходил в офис лишь тогда, когда требовалось согласовать отпускные дни. Кроме того, хотя с момента назначения на данную должность прошло уже 10 лет, у чиновника до сих пор нет в офисе ни собственного стола, ни компьютера.

В провинциальном совете уже уточнили, что проведут расследование данного вопроса. В свою очередь сам Ресио отрицает все обвинения. "Мои обязанности выходят за рамки рабочего дня", - сказал в свое оправдание чиновник радиостанции "Коп".

"Я писал выступления для людей, которые мне давали поручения, тексты, приветственные речи, - заверил он. - Конечно, мое имя не фигурирует в этих текстах, потому что, если депутат просит меня написать ему слова приветствия, например, я не могу поставить там свою подпись, там стоит его подпись".

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