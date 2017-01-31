Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аргентина ввела ограничения на въезд иностранцев с судимостью

Общество
31 января, 8:08 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Иностранцы, признанные виновными в преступлениях, которые связаны с наркоторговлей или караются в Аргентине тюремным заключением на срок более трех лет, не смогут въехать в страну
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины ужесточило миграционное законодательство и ввело ограничения на въезд иностранных граждан, которые были осуждены за преступления, совершенные в других государствах. Соответствующий президентский указ был опубликован в понедельник в Boletín Oficial de la República Argentina.

Согласно документу, иностранцы, признанные виновными в преступлениях, которые связаны с наркоторговлей или караются в Аргентине тюремным заключением на срок более трех лет, не смогут въехать в страну. Права на повторный въезд в течение пяти лет также лишатся граждане, которые ранее предоставили при прохождении пограничного контроля поддельные документы или скрыли имевшуюся судимость.

Кроме того, указ упрощает процедуру депортации иностранцев, совершивших преступление на аргентинской территории. Отныне после вынесения обвинительного приговора граждане других государств будут автоматически лишаться вида на жительство и высылаться из Аргентины. Исключения могут быть сделаны только для иностранцев, совершивших нетяжкое преступление.

Согласно указу, принятые меры отчасти связаны с тем, что "в последние годы число иностранных граждан, находящихся под стражей в федеральных пенитенциарных учреждениях, возросло и в 2016 году достигло 21,35% от всего содержащегося в тюрьмах контингента". При этом в документе подчеркивается, что среди осужденных за преступления, связанные с наркоторговлей, этот показатель составляет 33%.

Выступая в защиту декрета, вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти заявила, что принятые меры связаны исключительно с вопросами безопасности, и отвергла сравнения с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. "Позиция правительственного альянса "Давайте изменим" противоположна недавним заявлениям Трампа об иммиграции в США и стене (на границе с Мексикой - прим. ТАСС)", - сказала она в эфире радио Red. "Аргентина - открытая страна, которая всегда будет выступать за разнообразие", - добавила вице-президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Неделя Высокой моды в Париже
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама