Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка рад тому, что его сыновья успешно ведут бизнес, но сам никогда в детали их предпринимательской деятельности не вмешивался. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сыновья всего добиваются собственным трудом, они - ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший", - сказал он.

При этом Чайка назвал недостоверной информацию СМИ о бизнесе его сыновей, например, о полученных его сыном Игорем госзаказах на 300 млрд рублей. "Там и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше! - сказал Чайка. - При этом, прошу заметить, Игорь всегда аккуратно, качественно и точно в срок выполнял взятые на себя обязательства. Он около двух лет был советником Андрея Воробьева, губернатора Московской области, работал на общественных началах, зарплату не получал".

Кроме того, по словам Чайки, сын (Игорь) вложил сотни миллионов рублей личных средств в благотворительные проекты в Подмосковье, включая подготовку к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, организацию культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Он также сотрудничает с Русфондом, который оказывает целевую помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Инвестиции

"Кстати, то же самое могу сказать и про Артема. Он также много времени уделяет помощи тем, кто в ней нуждается. Артем не страшится трудностей. Старший сын часто берется за то, от чего другие отказываются", - добавил Чайка.

В 2014 году, напомнил он, Артем выкупил у РЖД убыточную компанию "ПНК", объединявшую почти два десятка щебеночных заводов, и за короткое время сделал ее прибыльной. Юрий Чайка опроверг информацию, что Артем стал монополистом на рынке пищевой соли, став владельцем компании ВСТПК - крупнейшего производителя соли в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Чтобы было понятно: доля ВСТПК составляет лишь 8% от общего объема добываемой в России соли. О какой монополии разговор? Полная чушь!" - заметил он.

"Сейчас Артем будет строить новый завод в Калужской области, собирается развивать Воробьевское месторождение каменной соли. Инвестиции составят порядка 2-2,5 млрд рублей. Сын свои деньги вкладывает. Кому от этого плохо?" - спросил Чайка.

Переговоры с Alibaba

Он напомнил, что прошлой осенью Игорь начал диалог о создании российского национального павильона на площадке китайского онлайн-ретейлера Alibaba Group (одна из крупнейших компаний в сфере интернет-торговли).

"Эти переговоры идут весьма продуктивно, и сын надеется, что вскоре они будут на финишной прямой. У Игоря есть компания, ориентированная на продажу продуктов питания из России. Она приступила к работе летом прошлого года как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Уже подписаны договоры с 12 крупными китайскими ретейлерами, которым принадлежат 4,5 тыс. магазинов", - рассказал Чайка.

По его словам, "когда сын открывал офис в Шанхае, на презентацию собрались представители 150 ведущих китайских фирм, заинтересованных в сотрудничестве". Помимо этого, добавил Чайка, Игорь реализует ряд проектов в Иране, строит в Подмосковье грибную ферму и производство компоста.

"Мне приятно, что дела у сыновей идут успешно, но не подумайте, будто нахваливаю Артема с Игорем. Нет, даю реальную оценку. В детали их бизнеса я никогда не лез, они живут своим умом, хотя к моим словам по житейским вопросам прислушиваются, советам следуют", - добавил он. "Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали", - заметил Чайка.

"Я привык находиться в центре общественного внимания. Не скажу, будто это сильно мне нравится, но деваться некуда - неотъемлемая часть деятельности генпрокурора, - подчеркнул Юрий Чайка. - Что же касается разного рода оговоров, важно понимать: их распространители, как правило, пытаются создать у общественности негативное мнение о системе в целом, отвлечь от выявления нарушений".