Приставы взыскали более 5 млрд рублей штрафов с нетрезвых водителей в 2016 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские приставы взыскали в 2016 году более 5 млрд рублей штрафов с нетрезвых водителей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков.

"В 2016 году приставы взыскали 5,3 млрд рублей штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения", - написал Парфенчиков в своем микроблоге в соцсети Twitter.

В 2016 г приставы взыскали 5,3 млрд руб штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения pic.twitter.com/YzCLumaP7w — Артур Парфенчиков (@aParfenchikov) January 31, 2017

Кроме того, он сообщил, что в 2016 году приставы вернули гражданам 9,7 млрд рублей долгов по зарплате, а в 2015 году эта сумма составляла 8 млрд рублей.