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Приставы взыскали более 5 млрд рублей штрафов с нетрезвых водителей в 2016 году

Общество
31 января, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Они также вернули гражданам 9,7 млрд рублей долгов по зарплате
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские приставы взыскали в 2016 году более 5 млрд рублей штрафов с нетрезвых водителей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков.

"В 2016 году приставы взыскали 5,3 млрд рублей штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения", - написал Парфенчиков в своем микроблоге в соцсети Twitter. 

Кроме того, он сообщил, что в 2016 году приставы вернули гражданам 9,7 млрд рублей долгов по зарплате, а в 2015 году эта сумма составляла 8 млрд рублей.

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