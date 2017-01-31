Приставы взыскали более 5 млрд рублей штрафов с нетрезвых водителей в 2016 году

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские приставы взыскали в 2016 году более 5 млрд рублей штрафов с нетрезвых водителей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Артур Парфенчиков.
"В 2016 году приставы взыскали 5,3 млрд рублей штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения", - написал Парфенчиков в своем микроблоге в соцсети Twitter.
В 2016 г приставы взыскали 5,3 млрд руб штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения pic.twitter.com/YzCLumaP7w— Артур Парфенчиков (@aParfenchikov) January 31, 2017
Кроме того, он сообщил, что в 2016 году приставы вернули гражданам 9,7 млрд рублей долгов по зарплате, а в 2015 году эта сумма составляла 8 млрд рублей.