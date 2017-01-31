Тестовая часть в ЕГЭ-2017 остается только по иностранным языкам

НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моряМеждународная панорама 31 января, 12:38
Бойцов: прежний тренерский штаб сборной РФ не несет ответственности за допинг ТруненковаСпорт 31 января, 12:33
Во дворце спорта "Уралец" в Екатеринбурге возник пожар на площади 120 кв. мНовости Урала 31 января, 12:30
ГУ ЖКХ Минобороны задолжало 890 млн руб. энергетикам Забайкалья и Дальнего ВостокаСибирь 31 января, 12:18
ФК "Анжи" готов расторгнуть контракт с Обертаном, если француз найдет себе новую командуСпорт 31 января, 12:15
ПГК уведомила РЖД об интересе к покупке акций монополии в "Трансконтейнере"Транспорт 31 января, 12:13
Times: Мэй запустит механизм Brexit 9 мартаМеждународная панорама 31 января, 12:11
Хоккеист "Монреаля" Марков возобновил тренировки после травмыСпорт 31 января, 11:56
Бывший соперник Емельяненко Мальдонадо проведет бой в Душанбе 4 мартаСпорт 31 января, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тестовая часть на ЕГЭ-2017 остается только по иностранным языкам. Об этом сказал на пресс-конференции замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев
"Изменений в этом году нет, кроме тех, что уже были озвучены, это отказ от тестовой части по трем предметам: физика, химия, биология. Таким образом тестовая часть остается только по иностранным языкам, и это решение самих предметников", - сказал Музаев.
Он добавил, что основные изменения в ближайшие годы будут касаться не содержания экзаменов, а организационной структуры. "Выпускники эту работу не замечают, но от качества этой работы будет зависеть, насколько комфортно им будет сдавать экзамен", - отметил замглавы ведомства.
Он уточнил, что речь идет о том, что в 2017 году уже в 40% пунктах проведения экзаменов (ППЭ) контрольные измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в самой аудитории перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений. "К 2019 году мы надеемся перейти на стопроцентное обеспечение всех ППЭ этой технологией", - уточнил Музаев. Кроме того, уже в этом году число аудиторий с онлайн-наблюдением увеличится с 83 до 90%.
Подача заявлений на участие в ЕГЭ-2017 заканчивается 1 февраля.