Тестовая часть в ЕГЭ-2017 остается только по иностранным языкам

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Тестовая часть на ЕГЭ-2017 остается только по иностранным языкам. Об этом сказал на пресс-конференции замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев

"Изменений в этом году нет, кроме тех, что уже были озвучены, это отказ от тестовой части по трем предметам: физика, химия, биология. Таким образом тестовая часть остается только по иностранным языкам, и это решение самих предметников", - сказал Музаев.

Он добавил, что основные изменения в ближайшие годы будут касаться не содержания экзаменов, а организационной структуры. "Выпускники эту работу не замечают, но от качества этой работы будет зависеть, насколько комфортно им будет сдавать экзамен", - отметил замглавы ведомства.

Он уточнил, что речь идет о том, что в 2017 году уже в 40% пунктах проведения экзаменов (ППЭ) контрольные измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в самой аудитории перед экзаменом, чтобы избежать утечек и других нарушений. "К 2019 году мы надеемся перейти на стопроцентное обеспечение всех ППЭ этой технологией", - уточнил Музаев. Кроме того, уже в этом году число аудиторий с онлайн-наблюдением увеличится с 83 до 90%.

Подача заявлений на участие в ЕГЭ-2017 заканчивается 1 февраля.