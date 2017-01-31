Минздрав Франции собирается запретить "модные" сигареты

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ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Ряд известных марок сигарет, включая Vogue, Fine, Allure и Corset, окажутся под запретом во Франции, согласно новому постановлению министерства социальных дел и здравоохранения страны, которое должно быть опубликовано в среду. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP) со ссылкой на заявление ведомства.
При этом министерство не ставит крест на продукции в целом и настаивает лишь на изменении названия. Также, согласно информации агентства, запрет коснется некоторых сигар и сигарилл, включая Caf creme, Paradiso и Punch.
Ранее во вторник глава ведомства Марисоль Турэн в эфире радио RTL отметила, что причина запрета заключается в том, что некоторые наименования "дают (потребителямм - прим. ТАСС) ощущение того, что курить - это престижно".
В частности, она отметила совпадение отдельной марки сигарет с названием "одного модного журнала", что, по ее мнению, также вызывает определенные положительные ассоциации у курильщиков.