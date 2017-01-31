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Саудовский принц купил 80 билетов на самолет для соколов

Общество
31 января, 14:29 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Птиц перевозили без клеток, но на поводках-цепочках и в специальных шапочках-клобуках на головах, полностью закрывающих глаза
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КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Чтобы доставить любимых соколов в США, саудовский принц оплатил для них 80 мест в салоне эконом-класса самолета американских авиалиний. Об этом сообщила газета "Сада аль-Баляд".

#MEGAVIDEO (unknown authors) ••• Hello everybody ! Here I found very interesting information! Turns out some airlines permit transportation of falcons on board. Birds have individual "seats" as for passengers. Also I found information, that some arab sheikhs allocate separate aircraft (!) for transportation of these birds. Here are some videos of what i've found on this theme! What you think? ••• Всем привет! Я тут случайно нашёл очень интересную информацию! Оказывается некоторые авиакомпании на полном серьезе разрешают перевозку сокола борту самолёта. Птицам покупаются отдельные места, как для полноценных пассажиров. Также нашёл информацию, что некоторые арабские шейхи выделяют отдельный самолёт(!) для перевозки этих птиц. Представляю некоторые видео, что я нашёл по этой теме! ••• #Video #видео #youtube #vídeo #megaplane #plane #bird #falcon #birds #aviation #airplane #flying #aircraft

Видео опубликовано FEEL THE MEGAPOWER OF AVIATION (@megaplane)

Ни личность владельца, ни другие детали "птичьего перелета" не установлены. Единственным свидетельством столь нестандартной ситуации стала размещенная в социальной сети Facebook фотография одного из пассажиров борта, который путешествовал в Соединенные Штаты с пернатыми соседями. На снимке видно, что почти весь центральный ряд, где стоят по четыре кресла, отведен соколам. Между кресел проложены специальные доски для удобства птиц. Хищники "летели" без клеток, но на поводках-цепочках и в специальных шапочках-клобуках на головах, полностью закрывающих глаза. Остался за кадром вопрос о том, как авиакомпания, название которой не раскрывается, пропустила в салон хищников.

Соколиная охота считается одним из наиболее распространенных видов увлечений и любимым спортом жителей Аравийского полуострова. Для арабов соколы - это показатель статуса, ведь на некоторых особей цена превышает $100 тыс.

Увлечение соколами пришло к арабам из Индии тысячелетия назад, еще до ислама. Бедуины использовали этих хищных птиц для охоты, чтобы выжить в пустыне. Сейчас соколиная охота внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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