Саудовский принц купил 80 билетов на самолет для соколов

#MEGAVIDEO (unknown authors) ••• Hello everybody ! Here I found very interesting information! Turns out some airlines permit transportation of falcons on board. Birds have individual "seats" as for passengers. Also I found information, that some arab sheikhs allocate separate aircraft (!) for transportation of these birds. Here are some videos of what i've found on this theme! What you think? ••• Всем привет! Я тут случайно нашёл очень интересную информацию! Оказывается некоторые авиакомпании на полном серьезе разрешают перевозку сокола борту самолёта. Птицам покупаются отдельные места, как для полноценных пассажиров. Также нашёл информацию, что некоторые арабские шейхи выделяют отдельный самолёт(!) для перевозки этих птиц. Представляю некоторые видео, что я нашёл по этой теме! ••• #Video #видео #youtube #vídeo #megaplane #plane #bird #falcon #birds #aviation #airplane #flying #aircraft

Видео опубликовано FEEL THE MEGAPOWER OF AVIATION (@megaplane) Янв 30 2017 в 9:51 PST