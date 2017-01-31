"Коммунисты России" планируют провести в Петербурге марш атеистов в День космонавтики

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Непарламентская партия "Коммунисты России" собирается весной подать заявку на проведение 12 апреля в Санкт-Петербурге марша атеистов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"С целью подчеркнуть опору коммунистов на научно мыслящих граждан и антиклерикальные традиции русской революции компартия "Коммунисты России" и организация "Атеисты России" весной подадут заявку на проведение 12 апреля массового марша атеистов в Петербурге-Ленинграде", - говорится в сообщении.

Как отмечается в релизе, демонстранты будут нести портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина, Чарльза Дарвина, Джордано Бруно, Юрия Гагарина.

Партия планирует привлечь на мероприятие до 15 тысяч человек.