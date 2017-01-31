Минприроды РФ планирует постепенно ограничить использование пластиковой посуды в нацпарках

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России планирует постепенно ввести на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ограничения на использование пластиковой посуды и заменить ее на изготовленную из бумаги. Об этом после заседания Общественного совета при Минприроды сообщил журналистам глава ведомства Сергей Донской.

"Мы договорились с нашими Байкальскими территориями, что в этом году уже начнем переходить на новую систему управления отходами. Но мы со своей стороны начинаем это потихонечку внедрять на наших ООПТ. Нам проще: все экологические тропы проходят через визит-центры, будем там устанавливать соответствующие ограничения (на использование пластиковой посуды - прим. ТАСС)", - сказал Донской. Министр отметил, что основной вид отходов, засоряющих Байкал, - это пластик.

В то же время в Минприроды подчеркивают, что проблему пластиковых отходов необходимо решать постепенно и системно. "Когда мы говорим о схеме переработки отходов, понятно, что пластик как таковой можно просто запретить заносить, а, может, просто создать соответствующие места, где тот же пластик можно будет поменять на бумажные заменители. По крайней мере, на ОППТ мы в какой-то степени и собираемся это делать. Запрет вообще использования пластика физически, к сожалению, невозможен", - уверен министр.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Минприроды сообщали о планах ведомства ввести дополнительные штрафы за использование пластиковой одноразовой посуды в заповедниках и национальных парках.