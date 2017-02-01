Богослужение в честь годовщины интронизации патриарха Кирилла проходит в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает в среду восьмую годовщину интронизации. За прошедшие годы под его началом проведена большая работа по развитию епархий Русской православной церкви, помощи пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Украине, структурной перестройке аппарата РПЦ, говорится в сообщении пресс-службы Патриарха.

"Сейчас идет Богослужение в храме Христа Спасителя в сослужении сотен архиереев РПЦ", - сказал ТАСС пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя была совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он был избран на Московский Патриарший престол Поместным Собором Русской православной церкви 27 января 2009 года.

Работа развитию епархий

Одним из самых заметных дел патриарха Кирилла стало изменение системы епархиального управления - создание митрополий и увеличение количества епархий, говорится в сообщении пресс-службы.

"Решения Священного Синода были направлены на то, чтобы правящие архиереи были ближе к приходской жизни, к духовенству и народу. Меньший размер епархий должен позволить архипастырю более глубоко использовать приходской потенциал для развития епархиальной жизни, включая подготовку духовенства, организацию миссионерской, катехизической, молодежной, социальной и образовательной деятельности, укрепление взаимоотношений с местными органами власти и общественными организациями", - говорится в сообщении.

В рамках РПЦ образовано 59 митрополий, а также два митрополичьих округа - в Казахстане и Средней Азии. Также за это время увеличилось количество епархий со 159 до 296.

Помощь в Донбассе

Важным направлением социальной работы Церкви стала помощь мирным жителям, пострадавшим от вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. "С июля 2014 года было собрано свыше 132 миллионов рублей на помощь мирным жителям. Только в Москве в церковный штаб помощи обратилось около 20 тысяч беженцев. На Юго-Восток отправлено более 570 тонн продуктов - это позволило обеспечить питанием более 97 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Социальная работа Церкви

Ключевым этапом в развитии социального служения Церкви стало учреждение в 2011 году при каждом крупном приходе должности социального работника. Эта инициатива Святейшего Патриарха Кирилла позволила "вывести церковную социальную помощь на принципиально новый, системный уровень" . Сегодня на территории России работает 46 церковных приютов для женщин в трудной жизненной ситуации, в 57 храмах на территории России ведется работа с глухими и слабослышащими людьми, в 9 приходах окормляют слепоглухих людей, более 50 церковных проектов помощи семьям с детьми-инвалидами и взрослыми инвалидами.

Административное устройство Церкви

Заметные изменения претерпела система административного устройства Церкви - начиная с 2009 года решениями Священного Синода были созданы общецерковные и синодальные структуры, а также уточнены функции существовавших ранее.

Одним из самых значительных решений в плане развития внутрицерковной дискуссии стало создание постоянно действующего Межсоборного присутствия. "Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти Русской православной церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви" - говорится в сообщении.

Зарубежные командировки

За 8 лет патриаршего служения предстоятель РПЦ совершил 197 поездок в 116 епархий и страны дальнего зарубежья. В 2016 году состоялись официальные визиты Святейшего Патриарха в Швейцарию - для участия в Собрании предстоятелей православных церквей и в связи с юбилеем прихода Московского патриархата в Цюрихе, Кубу, Парагвай, Чили, Бразилию, Грецию, Великобританию, Францию. Также Его Святейшество посетил Антарктиду. В 2016 году были совершены 23 визита в епархии на территории России. Всего же было совершено 29 визитов: шесть в епархии за рубежом и 23 на территории России.

В 2016 году Святейший Патриарх Кирилл совершил 230 богослужений. Среди этих богослужений - 29 освящений храмов, 16 освящений закладных камней в основание будущих церквей и иных объектов.