РПЦ до 31 марта принимает заявки на создание центров гуманитарной помощи

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви до 31 марта проводит прием заявок в рамках второго этапа конкурса по созданию церковных центров гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе отдела.

"И по своему опыту, и по опыту многих социальных работников и кризисных психологов я знаю, что во многих случаях женщина отказывается от аборта, когда ей предлагают простую материальную помощь: кроватку, коляску, необходимые вещи, одежду для младенца. Именно для организации такой поддержки по всей стране мы и организовываем наш конкурс", - цитирует пресс-служба слова координатора конкурса, руководителя направления по защите семьи, материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной.

Конкурс проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К участию во втором этапе приглашены 77 епархий, в которых пока нет вещевых складов. "Конкурс организован для распределения 39 млн руб.: эти средства были собраны накануне Дня защиты детей во всех российских храмах", - говорится в пресс-релизе.

Выделяемые средства должны обеспечить стартовые расходы проекта: на закупку оборудования для центра гуманитарной помощи, зарплату одного сотрудника в течение полугода и закупку продуктовых и гигиенических наборов. "Предполагается, что по окончании финансирования по конкурсу организация-заявитель сама будет обеспечивать его работу: в среднем месяц работы одного центра гуманитарной помощи обходится в 30-40 тыс. руб.", - добавили в пресс- службе.

В Синодальном отделе по благотворительности также сообщили, что по итогам первого этапа конкурса были выбраны 53 православные организации из 48 российских епархий, на выделенные деньги в этих епархиях уже открылись, а в самое ближайшее время откроются центры гуманитарной помощи.