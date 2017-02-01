В Екатеринбурге простились с военным, скончавшимся после жесткой посадки Ил-18 в Якутии

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ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Военнослужащего, скончавшегося в госпитале после жесткой посадки Ил-18 в Якутии в декабре 2016 года, похоронили в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В Екатеринбурге похоронили военнослужащего, который находился на борту самолета Ил-18, совершившего жесткую посадку в Якутии. Он скончался от многочисленных травм в госпитале в Москве", - сказал собеседник агентства.
19 декабря Ил-18, на борту которого находились 38 человек, в том числе семь членов экипажа, летел из Екатеринбурга в Тикси и совершил жесткую посадку в 29 км от пункта назначения. Все пострадавшие в результате инцидента были эвакуированы вертолетами.