Патриарх Кирилл считает важным подавать пастве личный пример праведности

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает нужным подавать личный пример благочестия, праведности, справедливости и доброты, а не декларировать эти качества, создавая мнимый образ. Об этом он заявил в восьмую годовщину интронизации в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
"Если примера нет, то тогда самые безобидные действия могут восприниматься как господство, потому что если примера нет, то нет и доверия ни к словам, ни к действиям, особенно иерархов и патриарха", - сказал патриарх.
Предстоятель Русской православной церкви считает, что главным условием служения священника, архиерея и патриарха является исполнение заповеди апостола Петра: "Пастырей ваших умоляю, пасите стадо, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду".
"И потому для того, чтобы являть пример, нужно много трудиться, не покладая рук. И не только над честным, ответственным, самоотверженным исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость", - обратился к архиереям Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.