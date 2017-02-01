Патриарх Кирилл считает важным подавать пастве личный пример праведности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает нужным подавать личный пример благочестия, праведности, справедливости и доброты, а не декларировать эти качества, создавая мнимый образ. Об этом он заявил в восьмую годовщину интронизации в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

"Если примера нет, то тогда самые безобидные действия могут восприниматься как господство, потому что если примера нет, то нет и доверия ни к словам, ни к действиям, особенно иерархов и патриарха", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви считает, что главным условием служения священника, архиерея и патриарха является исполнение заповеди апостола Петра: "Пастырей ваших умоляю, пасите стадо, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду".

"И потому для того, чтобы являть пример, нужно много трудиться, не покладая рук. И не только над честным, ответственным, самоотверженным исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость", - обратился к архиереям Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.