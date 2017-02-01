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Депздрав Москвы может закупать лекарства только по минимальной цене

Общество
1 февраля, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Юлия Антипова также отметила, что статус лечебного учреждения не влияет на возможности больницы самостоятельно закупать лекарственные препараты
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Закупки лекарств департаментом здравоохранения Москвы технически могут проводиться только по минимальной цене на аукционе. Об этом сообщила заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Юлия Антипова.

"Выиграет (на аукционе - прим. ТАСС) тот, кто предложит минимальную цену. И даже если вдруг я захочу каким-то образом нарушить закон и заключить контракт по цене выше, чем минимальная, я не смогу этого сделать технически", - пояснила она.

Антипова также отметила, что статус лечебного учреждения, автономный или бюджетный, не влияет на возможности больницы самостоятельно закупать лекарственные препараты.

Ранее бывший главврач 62-й ГКБ Анатолий Махсон обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором просит проверить траты столичного департамента здравоохранения на закупки лекарств и оборудования для медучреждения. Речь идет о проверке централизованных закупок для онкологической больницы. Ранее подобное заявление было направлено Махсоном и в Федеральную службу безопасности (копия имеется в распоряжении ТАСС). Согласно обращениям, департамент по централизованным закупкам покупает лекарства в 2-4 раза дороже, чем больница самостоятельно. Как утверждает Махсон, переплата составила почти 200 млн рублей.

Конфликт вокруг 62-й онкологической больницы разгорелся в ноябре 2016 года, когда стало известно, что медучреждение приказом департамента здравоохранения Москвы переводят из автономного статуса в бюджетный. Как заявлял занимавший тогда пост главврача медучреждения Анатолий Махсон, это лишит больницу возможности самостоятельно закупать необходимые препараты и уменьшит доступность медпомощи пациентам, больным раком. Разногласия с департаментом здравоохранения столицы, который является учредителем больницы № 62 и может определять ее юридический статус, поставили вопрос о сохранении Махсоном должности главврача, и его контракт не был продлен.

"У них никто не отбирал это право, что автономное, что бюджетное учреждение закупки лекарственных препаратов за счет средств ОМС проводит самостоятельно. Из-за изменения статуса автономного в бюджетный в этом части ничего не изменится", - сказала представитель департамента здравоохранения.

Махсон ушел сам

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, в свою очередь отметил, что медоборудование, которое приводит в пример Махсон, и за которое якобы департамент заплатил в разы больше, чем больница, поставлялось в разной комплектации. "Комплектация того, которую купила 62 -я ГКБ, это то, что автомобилисты называют "лысым", - сказал Печатников.

Он также убежден, что экс-главврач 62-й больницы Анатолий Махсон не был уволен, а сам принял решение не продлевать свой контракт, который истек 2 декабря. "Он пришел ко мне и сказал, что ему невозможно больше работать в таких условиях, он считал, что департамент здравоохранения придирается к нему, здесь я судить не буду, это отношения департамента и одного из главных врачей. И второе - если больница переходит в 44 ФЗ, то больница работать не сможет. Он не хочет, как он мне сказал, нести ответственность за то, что больница будет работать хуже", - рассказал вице-мэр.

После того, как контракт с Махсоном не был продлен, новым главврачом больницы был назначен руководитель одного из ее хирургических отделений, врач-хирург первой квалификационной категории Дмитрий Каннер.

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