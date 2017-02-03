Кинопутешествие по России: Арктика, Чукотка, Байкал

Россия — огромная страна и в ней много уникальных и красивых мест, которые обязательно стоит увидеть. Но не всегда это возможно из-за больших расстояний. Приблизить москвичам красоты дальних уголков поможет стартовавший в столице кинофестиваль "Путешествие по России", приуроченный в этот раз к Году экологии. Весь месяц зрители могут бесплатно посещать показы документальных и художественных фильмов о стране, встречаться с режиссерами и съемочными группами, ведущими экологами и путешественниками.

Следить за расписанием программы фестиваля, площадками которого стали кинотеатры "Звезда" и "Космос", можно на сайте сети "Московское кино".

1 февраля кинофорум открыл документальный фильм "24 снега" режиссера Михаила Барынина, рассказывающий о жизни якутского коневода, который большую часть времени проводит в тундре, ухаживая за табуном. Фильм получил приз зрительских симпатий на 38-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), был номинирован на премию "Золотой орел". В феврале 2017 картина будет представлять Россию на Берлинском кинофестивале.

Yuri0Teplo/YouTube

А в это воскресенье — 5 февраля — в кинотеатре "Звезда" можно будет посмотреть документальный фильм-путешествие о Чукотке "Территория Куваева". Картина познакомит зрителей с геологами, золотоискателями, буровиками, которые осваивали Чукотку в послевоенные годы, а также расскажет о современном положении дел на месторождениях золота. После сеанса зрители смогут обсудить фильм с режиссером Светланой Быченко и посетить фотовыставку геологов "Наша территория".

Программа фестиваля включает в себя несколько блоков, один из них посвящен Арктике.

В рамках блока показов "Российская Арктика" 6 февраля москвичи смогут встретиться с режиссером и оператором "Леннаучфильма" Сергеем Цихановичем (Санкт-Петербург) и посмотреть фильм "Озеро в море", который посвящен жизненному циклу гоголя — небольшой утки-дуплогнездника. Основным местом съемок был один из островов Кандалакшского заповедника — Лодейный.

9 февраля состоится показ фильмов Ксении Корыстовой "Обрученные с Арктикой", "По следам Двух капитанов", встреча с режиссером Ксенией Ферштер (Корыстовой), директором по развитию "Клуба "Живая Природа" Мариной Пацай, героями фильмов и участниками экспедиций.

А 18 февраля зрители смогут посмотреть фрагменты фильма "Клевые парни из бухты Тихой" и встретиться с режиссером фильмов о Национальном парке "Русская Арктика" Борисом Амаровым и сценаристом Снежаной Красинской. Фильм был снят в 2013 году в бухте Тихой острова Гукера, где находится опорный пункт нацпарка. "Режиссер и оператор Борис Амаров в течение месяца работал на территории бывшей полярной станции, где в то лето работала команда сотрудников национального парка, ученых, студентов и волонтеров. Фильм продолжительностью 39 минут рассказывает о том, как легендарное место, где в 1913-1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова, а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция, превращается в музей под открытым небом. Там реставрируются здания и сооружения, оставшиеся в наследство от полярников, оборудуется экологическая тропа, создается инфраструктура для приема посетителей, работает одно из самых северных почтовых отделений в мире", — говорится на сайте национального парка "Русская Арктика".

Блок показов, посвященный столетию создания отечественной заповедной системы, включает премьеру фильма "Заповедник Оренбургский: союз степей и диких копытных" и программы Окского и Байкальского государственных биосферных природных заповедников, а также заповедников "Катунский", "Керженский", "Куршская коса".

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В рамках блока "Многонациональная Россия" москвичи смогут посмотреть документальный фильм "Танец орла", который стал лауреатом более 10 международных кинофестивалей, и встретиться с его режиссерами Еленой и Виктором Алферовым. Также предусмотрен показ фрагментов фильмов о финно-угорских народах из проекта "Лица России".

Кроме того, посетители фестиваля также смогут встретиться с путешественником, шеф-фотографом журнала National Geographic Russia, сооснователем научно-познавательного портала Planetpics, организатором и участником более 30 исследовательских экспедиций Андреем Каменевым, ведущим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова РАН, кандидатом биологических наук Сергеем Найденко, который занимается изучением и сохранением редких видов животных. Завершится фестиваль 28 февраля встречей с Тимофеем Баженовым — российским телевизионным журналистом, зоологом, специалистом по выживанию, автором и ведущим программ "Дикий мир", "Сказки Баженова", "Рейтинг Баженова".

В феврале также продолжается открывшийся ранее в московском Центральном доме художника фестиваль природы "Первозданная Россия". Основным элементом форума стала является фотовыставка, на которой представлены работы более 100 авторов, позволяющие посетителям увидеть многообразие родной природы.