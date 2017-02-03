Путин потребовал от главы Камчатки отслеживать ситуацию в соцсфере и повышать зарплаты

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что реальные зарплаты на Камчатке в этом году могут вырасти, если власти будут следить за основными показателями в соцсфере. "Надо все-таки следить за этими показателями (в социальной сфере), и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное (размеры реальных зарплат), но и немножко приподняться", - заявил он на встрече с главой региона Владимиром Илюхиным.
"Все, что касается выполнения положений майских указов, у нас всё достаточно стабильно, выполняем все установленные показатели, - заверил президента Илюхин. - Есть некоторое снижение по заработной плате". По его словам, снижение этого показателя в регионе в 2016 году соответствовало уровню инфляции, также сократилась покупательская способность.
"Хотя для нас есть некие показатели, которые к статистике не имеют отношения, тем не менее говорят о том, как живут жители, - заметил губернатор. - У нас сегодня на Камчатке проживают порядка 315 тысяч человек, а автомобилей зарегистрировано на сегодняшний день 211 тысяч".