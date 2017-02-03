Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин потребовал от главы Камчатки отслеживать ситуацию в соцсфере и повышать зарплаты

Общество
3 февраля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Владимир Илюхин отчитался перед президентом о ходе выполнения майских указов
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что реальные зарплаты на Камчатке в этом году могут вырасти, если власти будут следить за основными показателями в соцсфере. "Надо все-таки следить за этими показателями (в социальной сфере), и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное (размеры реальных зарплат), но и немножко приподняться", - заявил он на встрече с главой региона Владимиром Илюхиным.

Смотрите также
Антон Силуанов
Силуанов: зарплаты бюджетников в 2017 году будут расти более плавно, чем планировалось

"Все, что касается выполнения положений майских указов, у нас всё достаточно стабильно, выполняем все установленные показатели, - заверил президента Илюхин. - Есть некоторое снижение по заработной плате". По его словам, снижение этого показателя в регионе в 2016 году соответствовало уровню инфляции, также сократилась покупательская способность.

"Хотя для нас есть некие показатели, которые к статистике не имеют отношения, тем не менее говорят о том, как живут жители, - заметил губернатор. - У нас сегодня на Камчатке проживают порядка 315 тысяч человек, а автомобилей зарегистрировано на сегодняшний день 211 тысяч".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Майские указы" президента
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
2
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
6
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама