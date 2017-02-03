Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скворцова отметила положительную динамику в выявлении и лечении рака в РФ

Общество
3 февраля, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
По словам министра здравоохранения, одногодичная летальность - смерть пациента в течение года после выявления онкологического заболевания - снизилась до 26%
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выявление рака на ранних стадиях, однолетняя и пятилетняя выживаемость россиян с онкологическими заболеваниями существенно увеличились, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу, накануне Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Смотрите также
Вероника Скворцова
Скворцова: смертность от онкологии будет снижаться в ближайшие 1-2 года

"Резко увеличилась выявляемость рака на ранних стадиях... Более 57% онкологических заболеваний выявляется в нашей стране на ранних стадиях", - сказала она.

Выявление онкологического заболевания на ранней стадии значительно улучшает прогноз. По словам Скворцовой, показатель выявляемости на ранних стадиях "за последние годы увеличился на треть".

"Каждый регион имеет свою "дорожную карту" по выявлению онкологии", - добавила она.

По словам Скворцовой, одногодичная летальность - смерть пациента в течение года после выявления онкологического заболевания - снизилась до 26%. "Несколько лет назад она превышала 30%", - добавила министр.

Она также отметила, что около половины пациентов с онкологическим заболеванием проживут пять лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
2
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
6
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама