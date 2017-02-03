Скворцова отметила положительную динамику в выявлении и лечении рака в РФ

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Выявление рака на ранних стадиях, однолетняя и пятилетняя выживаемость россиян с онкологическими заболеваниями существенно увеличились, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу, накануне Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.
"Резко увеличилась выявляемость рака на ранних стадиях... Более 57% онкологических заболеваний выявляется в нашей стране на ранних стадиях", - сказала она.
Выявление онкологического заболевания на ранней стадии значительно улучшает прогноз. По словам Скворцовой, показатель выявляемости на ранних стадиях "за последние годы увеличился на треть".
"Каждый регион имеет свою "дорожную карту" по выявлению онкологии", - добавила она.
По словам Скворцовой, одногодичная летальность - смерть пациента в течение года после выявления онкологического заболевания - снизилась до 26%. "Несколько лет назад она превышала 30%", - добавила министр.
Она также отметила, что около половины пациентов с онкологическим заболеванием проживут пять лет.