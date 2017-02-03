Штраф для агрегаторов за отказ удалять недостоверную информацию составит до 1 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штраф для владельцев новостных агрегаторов за отказ выполнять предписания Роскомнадзора об удалении недостоверной информации из новостного блока составит от 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

Роскомнадзор официально утвердил форму и порядок, по которому можно требовать прекращения распространения новостными агрегаторами недостоверной или фальсифицированной информации. Соответствующий приказ обнародован в "Российской газете", в силу он вступает 6 февраля.

В сообщении ведомства подчеркивается, что опубликованные документы разъясняют технологию работы ведомства с новостными агрегаторами, возможности анализа контента, его обработки и экспертизы, а также предлагают форму и инструкцию для заполнения всех необходимых бумаг заявителем. В бланке необходимо указать сведения об информационном ресурсе, с помощью которого распространяется недостоверная новость, а также адрес страницы. "В случае отказа выполнения предписаний Роскомнадзора об удалении информации из новостного блока штраф для владельцев агрегаторов составит от 600 тысяч до миллиона рублей", - отмечается на сайте надзорного органа.

Поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", касающиеся новостных агрегаторов, вступили в силу с начала 2017 года. Теперь любой гражданин может требовать исключения недостоверной информации из базы агрегатора. Он поможет ликвидировать непроверенные или ложные сведения из сети, предотвратить распространение "фейков", считают в Роскомнадзоре.