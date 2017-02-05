Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Китае выявлен еще один случай заражения человека птичьим гриппом

Общество
5 февраля, 6:56 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Состояние инфицированного оценивается как тяжелое
Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 выявлен в центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Инфицированный 69-летний мужчина помещен в больницу в городе Чанша. Его состояние оценивается как тяжелое. Это уже второй случай заболевания человека птичьим гриппом в городе Чанша с начала года. Накануне вирус был выявлен там же у 37-летнего мужчины.

В 2017 году в провинции Хунань было зафиксировано 20 случаев заражения птичьим гриппом, пять человек скончались. Вирус также обнаружен в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, Хэнань, Цзянси и Шаньдун. Были заболевшие в Шанхае, специальных административных районах Гонконг и Макао. Наибольшее число случаев заражения птичьим гриппом фиксируется именно в зимнее время.

В Китае H7N9 впервые был диагностирован в марте 2013 года. До сих пор нет свидетельств, что он может передаваться от человеку к человеку воздушно-капельным путем. Вспышка этого заболевания в КНР за 2013-2014 годы унесла жизни 36 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
2
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе
3
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
4
Минздрав Подмосковья: пациентка отказалась от обвинений подольского врача в изнасиловании
5
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
6
СМИ: Южной Корее придется дорого заплатить за проамериканскую политику
7
USADA не стало отстранять американского легкоатлета за допинг
Темы дня
Реклама