"Известия": Минтранс предложил проверять пилотов на алкоголь и наркотики до и после полета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ подготовил изменения в Воздушный кодекс РФ, согласно которым осмотры членов экипажей и авиадиспетчеров на признаки употребления алкоголя или наркотиков будут проводиться как до, так и после полетов. Об этом сегодня пишет газета "Известия".

Законопроект устанавливает обязательную проверку членов экипажей гражданских воздушных судов (до и после полета) и авиадиспетчеров (перед и после рабочей смены) на предмет выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, пишет издание.

Отмечается, что на данный момент обязательным является только предполетный медосмотр пилотов и бортпроводников, в ходе которого измеряется давление и пульс, а также проводится визуальный осмотр. Аналогичная система действует в отношении авиадиспетчеров. Медицинское освидетельствование для установления факта приема алкоголя или наркотических веществ проводится по показаниям при подозрениях на отклонения. Послеполетный медосмотр законодательно не регламентирован и проводится выборочно в некоторых авиакомпаниях, сообщает газета.

Кроме того, Минтранс предлагает запретить принимать на работу в должности летчика, бортпроводника или авиадиспетчера лиц, подвергнутых административному наказанию за употребление наркотических средств и психотропных веществ (на время действия этого наказания), а также ввести дополнительные медосмотры: после перерыва в работе более 28 дней и профилактические полугодовые.

Сообщается, что законопроект может быть направлен в правительство весной этого года с последующим внесением на рассмотрение в Госдуму.