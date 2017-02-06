"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии" (метод лечения болезней малыми дозами средств, в больших объемах вызывающих подобные симптомы в организме здорового человека - прим. ТАСС), в котором предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений и препятствовать их рекламе. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении соответствующий документ.
"Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют, - говорится в меморандуме. - Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени".
Разработчики меморандума предлагают Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям. В Минздраве изданию пообещали "рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу" после того, как меморандум поступит в распоряжение министерства.
Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные НП "Национальный совет по гомеопатии" и аналитической компании QuintilesIMS, в России зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов и 28 компаний-производителей, а за 2016 год в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб.