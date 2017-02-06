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"Зеленые" попросят ОНФ доложить Путину о новых технологиях утилизации отходов

Общество
6 февраля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Председатель партии Анатолий Панфилов на пресс-конференции в ТАСС также сообщил, что "Зеленые" участвуют в составлении интерактивной карты свалок, которую создает Общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Зеленые" Анатолий Панфилов намерен обратиться в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с просьбой доложить президенту РФ о технологии утилизации несортированных бытовых отходов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

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В ходе пресс-конференции генеральный директор "ЭкоТехноМенеджмент групп" Олег Приймак рассказал о комплексах переработки смешанных (то есть не рассортированных по видам материала) отходов. Оборудование само распознает вид материала, примерно треть отходов перерабатывается. В настоящее время эти комплексы работают в Костромской области, Белгороде и Владимире.

"Давайте подготовим документы, попросим сопредседателя ОНФ доложить Путину, надо действительно объяснить правительству, президенту доложить, что надо такие технологии внедрять", - сказал Панфилов.

Он отметил, что партия "Зеленые" участвует в составлении интерактивной карты свалок, которую создает ОНФ.

Сопредседателями ОНФ являются депутаты Госдумы Ольга Тимофеева и Станислав Говорухин, а также секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

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