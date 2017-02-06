На отборочный этап Worldskills в Якутск приедут более тысячи участников из 77 регионов

ЯКУТСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Отборочный этап чемпионата Worldskills "Молодые профессионалы-2017" пройдет в Якутске с 10 по 17 марта по компетенции "Оказание услуг", куда приедут более тысячи участников из 77 регионов страны. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра образования и науки республики Михаил Присяжный.

"В течение месяца участники отборочного этапа будут соревноваться по 16 компетенциям в сфере оказания услуг. В Якутск приедут более тысячи участников из 77 регионов страны", - сказал он.

По словам Присяжного, благодаря проведению соревнования "Молодые профессионалы" в Якутии возрастет качество оказываемых услуг. "Кроме того, повышая свою квалификацию, молодые люди могут начать свой бизнес, тем самым создавая новые рабочие места в республике", - сказал он.

Как отметил Михаил Присяжный, ежегодный выпуск по рабочим специальностям в Якутии составляет более 6,9 тыс. человек. "Ежегодный набор студентов в средние специальные учебные заведения составляет на уровне 7,3 тыс. человек, выпуск - 6,9 тыс. человек. Это тот набор, который финансируется из республиканского бюджета", - сказал он.

Победители регионального чемпионата отправятся на отборочные соревнования перед финалом Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет в Краснодаре с 10 по 19 мая 2017 года. Победители и призеры финала V Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии сформируется команда лучших представителей сборной, которым предстоит отстоять честь российского флага на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби, который пройдет с 14 по 19 октября 2017 года. Всего отборочные чемпионаты проходят в семи регионах страны: Московской области, Татарстане, Ульяновской области, Хабаровском крае, Чувашии, Якутии и финал в Краснодарском крае.

WorldSkills International (WSI) - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WSI обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания. В движение WSI входят 72 страны. Оно организует в различных странах конкурсы профессионального мастерства для молодых специалистов.