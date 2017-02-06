Жителям Заполярья покажут первый в истории саамский мюзикл

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Международный день саамов отмечается 6 февраля сразу в нескольких городах и районах Мурманской области. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор областного Центра коренных малочисленных народов Севера Надежда Чупрова, в плане празднования в этом году сразу 230 мероприятий, их изюминкой станет показ первого саамского мюзикла "Солнце над тундрой".

"В этом году программа международного дня саамов очень насыщенна и проходит не только в местах проживания представителей народа, но и в других населенных пунктах Заполярья", - рассказала Чупрова.

Гостям покажут узоры и йойки

Среди мероприятий праздничного дня - тематические часы в школах и вузах, выставки, круглые столы, праздничные вечера и многое другое. Несколько крупных мероприятий проходит и в Мурманске.

Так, 6 февраля в областном краеведческом музее открылась выставка "Красота Севера в отражении рук мастера". Гости могут увидеть предметы декоративно-прикладного искусства саамов как из фондов музея, так и из частных коллекций. Большинство экспонатов - произведения Анастасии Мозолевской - мастера, долгие годы посвятившего возрождению традиционных приемов работы и собиранию традиционных саамских узоров.

Вечером в мурманской филармонии пройдет концерт саамского исполнителя йойков (традиционные песнопения саамов) Йохана Сары из Норвегии. Он известен совмещением в творчестве саамской и современной музыки.

Саамы сохраняют свою культуру

По словам Чупровой, сейчас в Мурманской области существуют 35 саамских общин. Они занимаются традиционными промыслами - оленеводством и рыбалкой. Большое внимание уделяется сохранению саамского языка и культуры. Об этом, в частности, сегодня шла речь на круглом столе "Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу", который состоялся в главном месте празднования - селе Ловозеро, где традиционно проживают саамы.

"Саамское движение в Мурманской области началось 25 лет назад и с тех пор активно развивается. Издаются книги саамских авторов - в этом году вышли 2 романа одной из крупнейших саамских писательниц Надежды Большаковой, годом ранее - первый перевод на саамский сказки "Пеппи Длинный чулок" и саамского словаря", - рассказала Чупрова.

Ежегодно в регионе проходят выставки, праздники, концерты, состязания по традиционным видам спорта. Активно поддерживаются связи с саамами стран Скандинавии.

Саамские мифы легли на музыку

Кульминацией сегодняшнего праздника станет первый саамский мюзикл "Солнце над тундрой", который увидят гости праздника в Ловозере. Как отметила Чупрова, это будет фактически региональная премьера, которую увидят северяне, приглашенные из разных городов области. Ранее мюзикл был представлен только среди местных жителей, а также в Норвегии.

Директор Ловозерского районного национального культурного центра рассказала корреспонденту ТАСС, что это первый саамский спектакль с авторской музыкой и стихами - их написал саамский композитор Иван Матрехин, основой для сюжета стала сказка известного саамского писателя Павла Юрьева. По сюжету, молодой саам, народ которого живет в вечной зиме и полярной ночи, идет искать солнце и, побеждая силы зла при поддержке сородичей и друга-оленя, в конце концов возвращает солнце на небо.

В представлении заняты около 30 исполнителей. Мюзикл существует в двух вариантах - на русском и саамском языках. 6 февраля он прозвучит на русском. В ближайшее время готовится издание видео-диска с музыкальным спектаклем.

Саамы - коренной малочисленный народ севера, проживающий на территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В России проживают около 2 тыс. человек, основная часть - на Кольском полуострове. Саамы имеют свою письменность, национальных художников, поэтов.