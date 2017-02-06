На форум "Арктика - территория диалога" отберут 226 волонтеров

АРХАНГЕЛЬСК, 6 февраля. /ТАСС/. Организаторы форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске с 29 по 30 марта, отберут 226 волонтеров со знанием иностранных языков для помощи в проведении мероприятия. Об этом сообщил ТАСС проректор по социальным вопросам и воспитательной работе Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ) Сергей Сорокин.

"Возможно, понадобится и больше, но пока подсчитано, что понадобится столько. Главное требование - знание иностранных языков", - уточнил он.

По данным пресс-службы САФУ, стать волонтерами международного арктического форума выразили желание уже 403 человека, прием заявок продолжается. Чтобы стать волонтером форума "Арктика - территория диалога", необходимо пройти программу обучения на базе университета или дистанционно. После этого будет проведен отбор, организацией которого, а также обучением добровольцев, занимается фонд "Росконгресс" совместно с САФУ и правительством Архангельской области. На форуме волонтеры будут встречать гостей в аэропорту, работать на регистрации, помогать с расселением, оказывать помощь представителям СМИ.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он проводится при поддержке правительства РФ и призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Главной темой предстоящего форума станет "человек в Арктике", его организатором выступает "Росконгресс".