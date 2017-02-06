Врачи поставили Кара-Мурзе - младшему диагноз "острая интоксикация"

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Супруга журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы - младшего Евгения Кара-Мурза сообщила, что врачи официально поставили ее мужу диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом".
"Врачи поставили диагноз - "острая интоксикация неустановленным веществом". Это официальный диагноз", - сказала она ТАСС.
По ее словам, состояние Владимира Кара-Мурзы - младшего врачам удалось стабилизировать. "Его состояние стабилизировалось, но врачи готовы к осложнениям. Его потихоньку приводят в сознание, смотрят, как он на это реагирует", - добавила Евгения.
Владимир Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля в одну из московских больниц. Адвокат Вадим Прохоров сообщал, что у него наблюдаются те же симптомы, что и в прошлый раз при отравлении. Прохоров также сообщил, что Следственный комитет РФ проводит проверку.
27 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза - младший поступил в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. 28 мая его перевели в другое отделение реанимации Пироговской больницы, врачи поставили ему диагноз "отравление", также у него была обнаружена острая почечная недостаточность. В июле 2015 года для дальнейшего лечения он выехал за границу, а вернувшись в декабре в Россию, подал заявление в СК РФ о покушении на его жизнь.