Минобрнауки: все дети будут обеспечены местами в школах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Каждый ребенок имеет право на школьное образование и будет обеспечен местом в школе, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в одной из школ Нижнего Новгорода в ночной очереди на запись детей в образовательное учреждение произошел конфликт, в результате которого один из родителей был ранен и госпитализирован.

"Российское законодательство четко закрепляет право на получение школьного образования, и ни одному ребенку на территории России не может быть отказано в приеме в школу", - говорится в пресс-релизе Минобрнауки.

Министерство напоминает, что подача заявлений на запись в 1 класс начинается в регионах не позднее 1 февраля и может продолжаться вплоть до 5 сентября. "Каждая школа при этом закрепляется местными органами управления образованием за определенной территорией и ведет прием в первую очередь именно тех, кто проживает на данной территории, обеспечивая, тем самым, принцип доступности образования", - говорится в сообщении.

В случае каких-либо перебоев в работе электронных систем, заявление всегда можно подать в письменной форме непосредственно в образовательную организацию или в единый центр оказания муниципальных услуг, отмечают в Минобрнауки.

Ближе к дому - безопаснее

"Принцип приоритета в записи по территориальному признаку, в отличие от системы "живой очереди", позволяет обеспечить шаговую доступность образовательной среды и существенно повысить уровень безопасности маршрутов для школьников", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано "только по причине отсутствия в ней свободных мест".

В сообщении отмечается, что в случае отсутствия мест в конкретной школе обязанность органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере образования, или территориального органа, осуществляющего управление в сфере образования, - предоставить ребенку место в другой школе.

Дефицит качества образования

Директора ведущих московских школ полагают, что существует дефицит качественного школьного образования в России, что приводит к "самостийным очередям" в Нижнем Новгороде и других регионах страны, когда родители часами выстаивают у дверей школ, организовывают дежурства и списки "от руки".

"Очередь всегда возникает там, где есть дефицит. Он есть. Это дефицит качества", - сказал ТАСС директор московского центра образования №686 "Класс-Центр", заслуженный учитель России, победитель первого конкурса "Лидер образования России" Сергей Казарновский.

Он отметил, что родители часто руководствуются не принципом территориальной близости школ, а исследуют данные о конкретном учреждении в интернете, в соцсетях, на форумах, и выбирают для ребенка лучшее.

"И родители, даже поступая в одну школу в Москве, а сегодня это комплексы, знают, что в этих комплексах есть разные школы. И тоже пытаются в нее попасть. В Москве все довольно более-менее внешне цивилизованно, хотя, конечно, начинаются звонки, и, конечно, друг за друга начинают просить, что в эту школу, а не в эту", - сказал Казарновский.

Согласен с коллегой директор Центра образования №548 "Царицыно" Ефим Рачевский. "Это говорит о том, что у семей вырос запрос на качественное образование. Значит, родителям не все равно, где и как будут учиться их дети" ,- сказал Рачевский.

"Это сигнал для учредителя. Почему дерутся родители? Они хотят, чтобы их дети учились в той школе, которая им нравится, и имеют на это право. Поэтому сверхзадача учредителя - сделать так, чтобы школ, которые нравятся родителям, стало как можно больше", - добавил он.