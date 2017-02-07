Патриарх Кирилл надеется посетить Сирию

ДАМАСК, 7 февраля. /ТАСС/. Патриарх Кирилл планирует посетить Сирию, когда появится такая возможность. Об этом заявил игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока при посещении монастыря в сирийском городе Сейднаи.

Ранее Соколов посетил монастырь в составе депутатской группы по связям с парламентом Сирии. Обращаясь к настоятельнице монастыря Февронии, игумен Арсений отметил: "Передаю слова приветствия от главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Он не раз паломничал по благословенной сирийской земле и надеется побывать здесь вновь".

В свою очередь координатор депутатской группы Дмитрий Саблин подарил настоятельнице икону с ликом Святого Георгия.

Российская делегация также передала в рамках гуманитарной миссии игрушки детям приюта при Сейднайском монастыре. По словам Саблина, когда смотришь на монастырь и на детей, которые живут в приюте, "не понимаешь тех людей, которые развязали войну". "Именно здесь ощущается мир и благополучие Сирии, которое когда-то было на этой земле и, я не сомневаюсь, еще воцарится здесь", - подчеркнул депутат.

В то же время он отметил, что обстановка в Сирии более спокойная, чем та, которая наблюдалась здесь во время его предыдущего визита в декабре 2016 года. "Все-таки мир постепенно приходит на сирийскую землю. Это, наверное, связано в первую очередь с успехом в Алеппо и совместными действиями сирийских и российских вооруженных сил", - указал Саблин.