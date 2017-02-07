Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал при оценке выступления Константина Райкина с моноспектаклем "Над балаганом небо" не выдергивать оценку России как "некрофильского государства" из контекста.

"Не выдергивайте из контекста, это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл, - заявил Песков журналистам. - Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным. Там про другое".

"Если это отдельно взять из контекста, может быть, это не совсем благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом, - подчеркнул представитель Кремля. - Я здесь призываю не выдергивать из контекста".

Ранее худрук "Сатирикона" заявил: "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем".