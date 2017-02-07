Дума и Минкульт усилят законы по борьбе с пиратскими сайтами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Государственная дума совместно с Министерством культуры продолжает активно работать над совершенствованием законодательства в сфере культуры с тем, чтобы создать эффективно действующую правовую базу для развития культурной среды в ее разных аспектах. В частности, в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит эффективнее бороться с "зеркалами" пиратских сайтов, нарушающих интересы правообладателей.

Как сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по культуре, депутат от "Единой России" Александр Шолохов, предложенные в антипиратское законодательство поправки носят характер не столько ужесточения, сколько упорядочивания существующей практики. Он уточнил, что инициативы будут внесены в весеннюю сессию группой депутатов профильного комитета.

Борьба с "зеркалами"

"Сегодня есть сайт, который распространяет пиратскую продукцию, - привел пример Шолохов. - Нужно, чтобы сам владелец лазил и искал, где его права нарушены, подавал заявление, после этого должен состояться суд".

По его словам, процедура крайне сложная, сейчас она немного упростилась, в некоторых случаях можно требовать от владельцев сайтов закрытия страницы, в случае неисполнения можно закрыть сайт. "Но тут же возникает сайт-"зеркало", и этот процесс откровенно издевательский. Никто не боится нарушать авторские права", - констатировал депутат.

Шолохов напомнил, что ранее министр Владимир Мединский представил депутатам "предложения в законодательство об авторском праве в целях защиты прав в интернете прежде всего кинематографистов, но не только". "Там у нас полное взаимопонимание и поддержка", - подтвердил зампред комитета Госдумы.

Вторая часть предлагаемых Минкультуры поправок касается учета объектов авторского права в интернете, продолжил Шолохов. "С момента начала распространения в интернете литературных произведений, кинематографии, научных данных и многого другого мы вступили в совершенно другую эпоху, - отметил он. - Она характеризуется прежде всего общедоступностью".

"Например, если мы говорим об электронных библиотеках, значит, содержание библиотечных полок должно быть выведено в интернет. Но тут же встает вопрос, как быть с авторским правом и его владельцами", - сказал он.

Таким образом, речь идет скорее об "алгоритме применения законодательства в условиях электронного века, когда интернет становится основным распространителем" объектов авторского права, добавил народный избранник.

Активная позиция министерства

Депутаты отмечают, что у Думы в последние годы при нынешней команде в министерстве складывается эффективное взаимодействие с профильным ведомством, которое позволяет решать целый ряд критически важных для российской культуры вопросов.

Как сообщила ТАСС первый зампред комитета по культуре, известная советская актриса Елена Драпеко (фракция "Справедливая Россия"), за предыдущий, шестой, созыв Госдумы было принято 32 закона в сфере культуры. "Это беспрецедентный случай, обычно в год бывает три, максимум четыре закона, а тут 32, - сказала она. - Поэтому мы считаем, что вместе с министерством мы сделали очень большую работу".

"У нас бывают противоречия, когда мы концептуально не согласны с какими-то вещами, но это нормальная рабочая ситуация - когда мы спорим с министерством, говорим, что этого не должно быть, а они доказывают обратное. Тогда мы проводим рабочие совещания, они приводят свои аргументы, мы излагаем свои и потом сходимся в какой-то точке пересечения интересов", - заключила Драпеко.

По словам Шолохова, уровень взаимодействия комитета и Минкульта достаточно хорош.

"Пока по тем вопросам, которые у нас были вынесены на обсуждение комитета, куда приглашались представители Министерства культуры и по тем вопросам, по которым сотрудничали в опосредованном режиме, уровень взаимодействия хороший, и взаимопонимание есть", - заверил Шолохов.

Лучшее законодательство о защите памятников

Драпеко считает, что Госдуме во взаимодействии с Минкультуры РФ удалось создать чрезвычайное эффективное законодательство в сфере защиты памятников.

"Мы сделали наиболее продвинутое в Европе законодательство в сфере охраны памятников. А последний закон о защитных зонах памятников был просто революционным", - сказала Драпеко.

Она пояснила, что ранее было крайне сложно заставить региональные власти и собственников создавать такие охранные зоны: "Ведь в этой зоне рядом с памятником (это обычно исторические центры городов) все хотят что-нибудь построить - либо особнячок, либо торговый центр, либо еще что-то".

Поэтому, по ее словам, принятие закона о защитных зонах "одномоментно набросило охранную сеть на все памятники в России". "С октября 2017 все эти защитные зоны начинают работать, и, если администрация какого-то района или города захочет сдвинуть эту границу ближе или дальше к памятнику, она должна провести целый ряд работ", - сообщила Драпеко, уточнив, что речь идет о культурной экспертизе, кадастровой оценке и так далее. Кроме того, уточнила первый зампред думского комитета, внесены поправки в кадастровое законодательство.

"Теперь каждый собственник земли, который покупает, арендует ее, может прямо в кадастре посмотреть все обременения - не является ли она землей историко- культурного назначения, нет ли там археологического памятника, может ли он копать колодец и так далее", - перечислила она.

Драпеко подтвердила, что работа над данными знаковыми для культурного наследия России документами велась совместно с Министерством культуры. "Депутаты внесли этот законопроект, но разрабатывали его вместе со специалистами нашего комитета и специалистами министерства", - напомнила она. "Я удовлетворена взаимодействием с Министерством культуры, по крайней мере по упомянутым законопроектам", - заверила политик, отметив, что у нее как у депутата сложились "хорошие отношения с министерством, вполне конструктивные".

Работа над базовым законом о культуре

Однако при этом, по словам депутатов, в сфере культурного законодательства предстоит еще большая работа, в частности доработка проекта "большого" закона о культуре.

По словам Шолохова, на нынешнем этапе "культурное" законодательство достаточно хорошо проработано по частным вопросам. "Но базовый закон завис, и в какой-то степени это уже объясняется как раз тем, что частное законодательство достаточно хорошо проработано", - считает он.

По его мнению, в целом деятельность, относящаяся к сфере Минкульта, достаточно хорошо прописана в своде законов о музеях и о музейном фонде, об охране памятников и так далее.

"Но если подходить к закону о культуре как к серьезнейшему законодательству, регулирующему область нашей общественной и государственной деятельности, тогда нужно говорить о том, что закон о культуре должен иметь надведомственное звучание, он должен учитывать, что культура не просто взаимодействует, а самым непосредственным образом пересекается и с образованием, и со сводом законодательства о селе, и с национальной безопасностью", - убежден он.

В этом контексте, по мнению Шолохова, находящаяся сегодня на рассмотрении Госдумы концепция закона о культуре требует доработки.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), при ответе на вопрос: "Как вы оценили нынешнее положение дел в сфере культуры?" доля тех, кто оценивает его как скорее хорошее, выросла с 19% в ноябре 2014 года до 30% в ноябре 2016 года, доля оценивающих как "скорее плохое" упала за этот период с 19% до 11%.