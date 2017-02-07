Фурсенко: живые очереди в школы - синдром неверия в электронную запись

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Живые очереди на оформление детей в школы в регионах России - "синдром неверия" в электронную очередь, считает помощник президента России, экс-министр образования и науки РФ (2004-2012 гг.) Андрей Фурсенко. Кроме того, такие очереди могут создаваться искусственно заинтересованными сторонами, заявил Фурсенко ТАСС.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что в одной из школ Нижнего Новгорода в ночной очереди на запись детей в образовательное учреждение произошел конфликт, в результате которого один из родителей получил травмы и был госпитализирован.

"Отчасти это болезненный синдром неверия ни в электронную очередь, ни в порядок в этих очередях. Вторая вещь: родители ради детей готовы на все. Третий момент - остатки того неверия в то, что качественных школ может быть много", - сказал Фурсенко.

По его мнению, даже, если дефицита хороших школ не будет, "будет ощущение, что есть дефицит". "Или он будет искусственно создаваться, потому что есть люди, которые на этом зарабатывают. Мы страна, в которой любят дефицит, вспомните Жванецкого", - отметил Фурсенко.

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщила, что с 1 февраля в регионах России началась кампания по приему документов на поступление в школу. Подать заявление на запись в 1 класс можно до 5 сентября. В министерстве подчеркнули, что ни одному ребенку на территории России не может быть отказано в приеме в школу, а если мест в конкретной не хватает, местные органы управления образованием должны предоставить место в другой.

Ситуация в регионах

Корреспонденты ТАСС изучили ситуацию с приемом документов на поступление в 1 класс в некоторых регионах. В Новосибирске с 1 февраля началась запись в первые классы, и в ночь перед этим перед школой №195 в новом жилмассиве "Восточный" выстроилась очередь из родителей, опасавшихся, что не успеют записать детей в школу. Однако, как пояснили ТАСС в школе, он был создан искусственно - среди родителей прошел слух, что возьмут не всех. "Однако мы запишем всех желающих, которые прописаны в микрорайоне, и по закону им положено место в школе", - подчеркнули в школе.

Других очередей в регионе не замечено. О том, сколько будет первых классов в этом году, новосибирские школы сказать пока затрудняются, заверяя лишь, что найдут возможности принять всех, кто имеет на это право в соответствии с пропиской.

Как сообщила ТАСС директор департамента образования города Омска Екатерина Спехова, тем родителям, которые подали заявки на первый класс в школах не по месту жительства, придется подождать до лета, поскольку решение о принятии их детей в первые классы будет приниматься после зачисления основной массы детей с территорий, закрепленных за школами. Однако, в целом ажиотажа в городе нет, и мест в школах хватит, подчеркнула Спехова.

"Мы ожидаем, что в этом году в школу пойдут около 13,5 тыс. детей - все они будут обеспечены местами, - рассказала Спехова. - В прошлом году мы ожидали 12 тыс. детишек, но из-за притока детей из районов в школы пришли около 13 тыс. человек, мы приняли всех", - сказала она.

В министерстве образования Омской области также подтвердили, что дефицита мест для первоклашек нет.