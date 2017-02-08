Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чай сам себя не попьет: что делать, чтобы работа не довела вас до депрессии

Общество
8 февраля, 10:28 UTC+3
HR-менеджеры и психолог поговорили с ТАСС о плохих и хороших начальниках, круглосуточной переписке в рабочих мессенджерах и о том, как стать хорошим шефом для своих подчиненных
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Oli Scarff/Getty Images

Австралийские ученые считают, что работать более 39 часов в неделю вредно для здоровья — как физического, так и психического. Сохранение психического здоровья на рабочем месте — одна из самых актуальных проблем. И дело не только в переработках: многих из нас заставляют нервничать начальники-тираны, злоязыкие коллеги и необходимость быть на связи 24/7, даже если вечером вы хотите провести время с семьей. 

Генеральный директор кадрового агентства "1000 кадров" Мария Маргулис, генеральный директор кадрового агентства Penny Lane Personnel Татьяна Долякова и психолог Сергей Марченко рассказали ТАСС, как не дать мессенджерам заставить вас работать круглосуточно, у какого шефа есть все шансы стать "боссом мечты", а от какого сотрудники сбегут, едва пройдя собеседование. 

?
Действительно ли много работать — вредно?

"Это чушь. Работать можно столько, сколько вы хотите, при условии, что работа вам нравится, — уверен Сергей Марченко. — Если вам не нравится, вам и 36 часов в неделю каторгой покажутся". Татьяна Долякова с ним не согласна. По ее словам, стандартная 40-часовая рабочая неделя, предусмотренная российским трудовым кодексом, наиболее оптимальна. "Больше 40 часов в неделю работать действительно вредно: человек становится неэффективным и может совершать серьезнейшие ошибки, — говорит она. — Особенно это опасно в определенных профессиях. Врачи или люди, работающие со сложными станками на предприятиях, не должны перерабатывать".

В свою очередь, Мария Маргулис напоминает, что многое зависит от особенностей человека и других факторов, вплоть до времени года. "Но если человек, условно говоря, работает по 80 часов в неделю, рано или поздно это приведет к истощению — умственному и физическому, неважно, чем вы занимаетесь", — говорит она.     

?
А если я вечером из дома переписываюсь по делам, это считается работой?

"Сейчас многие сотрудники приходят на работу уставшими, потому что накануне вечером работали удаленно, что-то контролировали или давали указания по почте", — говорит Татьяна Долякова. В наши дни люди действительно сильнее вовлечены в работу, и так не только в России. Мария Маргулис считает, что многие работники слишком боятся чего-то не доделать, ошибиться или просто остаться невостребованными. "В итоге люди сами тратят на это свою жизнь, постоянно оставаясь на связи, хотя в этом может и не быть острой необходимости", — объясняет она. 

?
Вредна ли такая работа нон-стоп, пусть даже удаленно?

"Конечно, это вредно, — уверена Мария Маргулис. — Если вы уезжаете в отпуск, надо уезжать в отпуск, а не сидеть бесконечно в рабочей почте". Учиться ограничивать себя и переключаться на нерабочие вопросы необходимо — после отдыха вы и на работе будете более эффективны. 

?
А если это начальник требует, чтобы я постоянно был на связи?

Мария Маргулис категорична: "Надо для себя решить, нужна ли вам такая работа. По молодости мы еще можем уделять больше сил работе, но с возрастом стараемся, чтобы оставалось больше времени на себя". Татьяна Долякова добавляет: хороший работодатель понимает, что не все и не всегда могут работать в таком режиме. И во многих компаниях сотрудникам дополнительно дают оплачиваемые выходные дни — например, раз в месяц. Это помогает людям не сгореть на работе совсем. 

?
Какие факторы могут заставить человека отказаться даже от самой привлекательной работы?

Как говорит Татьяна Долякова, многие IT-специалисты, например, отказываются работать в компаниях из-за очень строгих правил. Это штрафы за опоздания и увольнения после трех опозданий. Некоторые сотрудники не могут работать в опенспейсах, другие откажутся от места из-за дресс-кода. Есть сотрудники, которые не готовы к фиксированному рабочему дню, и возможность сдвинуть начало и конец дня на час — безусловный плюс. Но все же главное, из-за чего увольняются люди — это сложные отношения с начальством и проблемы с коллективом. 

?
И от какого начальника сотрудники будут сбегать?

Самый верный способ отпугнуть сотрудников — кричать и грубить. "Шефы могут кричать, ругаться матом, проводить собрания в одиннадцать-двенадцать часов ночи или, наоборот, в семь утра, — говорит Татьяна Долякова. — При таком поведении даже хорошая зарплата сотрудника не удержит". Мария Маргулис добавляет: не должно быть давления, бесконечных дрязг и самодурства. "Плохо, когда непонятно, чего мы хотим и куда мы идем, но при этом куда-то идем, и если не дойдем, то всем сделаем плохо", — смеется она. 

?
А как стать начальником мечты?

Самое важное — максимально прозрачные и понятные правила. Чтобы было ясно, кого и за что в компании продвигают, хвалят и премируют. Также полезно быть доступным и позволять сотрудникам неформальное общение. "Например, помогает, если раз в месяц руководитель со своей командой просто пьет кофе и  обсуждает задачи", — говорит Татьяна Долякова.

?
А как же высокие зарплаты, разве это не важнее?

Конечно, если в компании зарплаты явно ниже рыночных, сотрудники рано или поздно начнут искать более выгодные предложения. И все же деньги — не главное. "Финансовая составляющая — это самый неэффективный инструмент в бизнесе, — убежден  Сергей Марченко. — Это вообще никак не сказывается на психологической атмосфере в коллективе и на самочувствии сотрудников". Сильнее всего мотивирует обоснованная похвала. 

?
Что мне делать, если начальник меня невзлюбил?

Прежде всего надо понять, связано ли это отношение с личной неприязнью или с тем, что вы недостаточно хорошо выполняете свою работу. Поговорите с начальником: возможно, вы чего-то не делаете, потому что не знаете, что это входит в ваши обязанности. "Если поймете, что недовольство вами лежит не в рабочей плоскости, что это "ты мне просто не нравишься", нет смысла работать дальше", — уверена Мария Маргулис. На такой работе вам в любом случае будет плохо. 

?
Чем чревато решение оставаться на нелюбимой работе?

С ума из-за работы сходят редко. А вот заболеть можно. Самое распространенное последствие — депрессия. Сергей Марченко убежден: сильнее всего ее провоцирует отсутствие смысла в работе. Далеко не всем удается его найти.

?
Как понять, что пора что-то делать, чтобы не сгореть на работе?

Все просто. Спросите себя: вы счастливы? "Человек, который может ответить, что он счастлив, не нуждается в психологической помощи, — говорит Сергей Марченко. — Все остальным она в принципе не помешает".

Бэлла Волкова 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков
12
Московские родители и руководитель Рособрнадзора сдали пробный ЕГЭ по русскому языку
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама