Чай сам себя не попьет: что делать, чтобы работа не довела вас до депрессии

Австралийские ученые считают, что работать более 39 часов в неделю вредно для здоровья — как физического, так и психического. Сохранение психического здоровья на рабочем месте — одна из самых актуальных проблем. И дело не только в переработках: многих из нас заставляют нервничать начальники-тираны, злоязыкие коллеги и необходимость быть на связи 24/7, даже если вечером вы хотите провести время с семьей.

Генеральный директор кадрового агентства "1000 кадров" Мария Маргулис, генеральный директор кадрового агентства Penny Lane Personnel Татьяна Долякова и психолог Сергей Марченко рассказали ТАСС, как не дать мессенджерам заставить вас работать круглосуточно, у какого шефа есть все шансы стать "боссом мечты", а от какого сотрудники сбегут, едва пройдя собеседование.

? Действительно ли много работать — вредно? "Это чушь. Работать можно столько, сколько вы хотите, при условии, что работа вам нравится, — уверен Сергей Марченко. — Если вам не нравится, вам и 36 часов в неделю каторгой покажутся". Татьяна Долякова с ним не согласна. По ее словам, стандартная 40-часовая рабочая неделя, предусмотренная российским трудовым кодексом, наиболее оптимальна. "Больше 40 часов в неделю работать действительно вредно: человек становится неэффективным и может совершать серьезнейшие ошибки, — говорит она. — Особенно это опасно в определенных профессиях. Врачи или люди, работающие со сложными станками на предприятиях, не должны перерабатывать". В свою очередь, Мария Маргулис напоминает, что многое зависит от особенностей человека и других факторов, вплоть до времени года. "Но если человек, условно говоря, работает по 80 часов в неделю, рано или поздно это приведет к истощению — умственному и физическому, неважно, чем вы занимаетесь", — говорит она. ? А если я вечером из дома переписываюсь по делам, это считается работой? "Сейчас многие сотрудники приходят на работу уставшими, потому что накануне вечером работали удаленно, что-то контролировали или давали указания по почте", — говорит Татьяна Долякова. В наши дни люди действительно сильнее вовлечены в работу, и так не только в России. Мария Маргулис считает, что многие работники слишком боятся чего-то не доделать, ошибиться или просто остаться невостребованными. "В итоге люди сами тратят на это свою жизнь, постоянно оставаясь на связи, хотя в этом может и не быть острой необходимости", — объясняет она. ? Вредна ли такая работа нон-стоп, пусть даже удаленно? "Конечно, это вредно, — уверена Мария Маргулис. — Если вы уезжаете в отпуск, надо уезжать в отпуск, а не сидеть бесконечно в рабочей почте". Учиться ограничивать себя и переключаться на нерабочие вопросы необходимо — после отдыха вы и на работе будете более эффективны. ? А если это начальник требует, чтобы я постоянно был на связи? Мария Маргулис категорична: "Надо для себя решить, нужна ли вам такая работа. По молодости мы еще можем уделять больше сил работе, но с возрастом стараемся, чтобы оставалось больше времени на себя". Татьяна Долякова добавляет: хороший работодатель понимает, что не все и не всегда могут работать в таком режиме. И во многих компаниях сотрудникам дополнительно дают оплачиваемые выходные дни — например, раз в месяц. Это помогает людям не сгореть на работе совсем. ? Какие факторы могут заставить человека отказаться даже от самой привлекательной работы? Как говорит Татьяна Долякова, многие IT-специалисты, например, отказываются работать в компаниях из-за очень строгих правил. Это штрафы за опоздания и увольнения после трех опозданий. Некоторые сотрудники не могут работать в опенспейсах, другие откажутся от места из-за дресс-кода. Есть сотрудники, которые не готовы к фиксированному рабочему дню, и возможность сдвинуть начало и конец дня на час — безусловный плюс. Но все же главное, из-за чего увольняются люди — это сложные отношения с начальством и проблемы с коллективом. ? И от какого начальника сотрудники будут сбегать? Самый верный способ отпугнуть сотрудников — кричать и грубить. "Шефы могут кричать, ругаться матом, проводить собрания в одиннадцать-двенадцать часов ночи или, наоборот, в семь утра, — говорит Татьяна Долякова. — При таком поведении даже хорошая зарплата сотрудника не удержит". Мария Маргулис добавляет: не должно быть давления, бесконечных дрязг и самодурства. "Плохо, когда непонятно, чего мы хотим и куда мы идем, но при этом куда-то идем, и если не дойдем, то всем сделаем плохо", — смеется она. ? А как стать начальником мечты? Самое важное — максимально прозрачные и понятные правила. Чтобы было ясно, кого и за что в компании продвигают, хвалят и премируют. Также полезно быть доступным и позволять сотрудникам неформальное общение. "Например, помогает, если раз в месяц руководитель со своей командой просто пьет кофе и обсуждает задачи", — говорит Татьяна Долякова. ? А как же высокие зарплаты, разве это не важнее? Конечно, если в компании зарплаты явно ниже рыночных, сотрудники рано или поздно начнут искать более выгодные предложения. И все же деньги — не главное. "Финансовая составляющая — это самый неэффективный инструмент в бизнесе, — убежден Сергей Марченко. — Это вообще никак не сказывается на психологической атмосфере в коллективе и на самочувствии сотрудников". Сильнее всего мотивирует обоснованная похвала. ? Что мне делать, если начальник меня невзлюбил? Прежде всего надо понять, связано ли это отношение с личной неприязнью или с тем, что вы недостаточно хорошо выполняете свою работу. Поговорите с начальником: возможно, вы чего-то не делаете, потому что не знаете, что это входит в ваши обязанности. "Если поймете, что недовольство вами лежит не в рабочей плоскости, что это "ты мне просто не нравишься", нет смысла работать дальше", — уверена Мария Маргулис. На такой работе вам в любом случае будет плохо. ? Чем чревато решение оставаться на нелюбимой работе? С ума из-за работы сходят редко. А вот заболеть можно. Самое распространенное последствие — депрессия. Сергей Марченко убежден: сильнее всего ее провоцирует отсутствие смысла в работе. Далеко не всем удается его найти. ? Как понять, что пора что-то делать, чтобы не сгореть на работе? Все просто. Спросите себя: вы счастливы? "Человек, который может ответить, что он счастлив, не нуждается в психологической помощи, — говорит Сергей Марченко. — Все остальным она в принципе не помешает".

Бэлла Волкова