Госдума обсудит с Голодец долги по зарплатам в регионах и ценообразование на лекарства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду в рамках "правительственного часа" заслушает вице-премьера правительства РФ Ольгу Голодец, которая курирует социальный блок.

Как заявил накануне журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, "правительственный час" с участием Голодец - один из ключевых вопросов повестки дня. По словам Мельникова, депутаты намерены задать ей вопросы о ликвидации долгов по зарплате в регионах. "К сожалению, в ряде регионов России есть предприятия, где есть задолженности по заработной плате работникам, и этот вопрос заместителю председателя правительства обязательно будет поставлен", - сказал вице-спикер.

Кроме того, депутаты намерены поднять вопросы лекарственного обеспечения населения. Как заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономполитике и промышленности Владимир Гутенев, "в последнее время снова вышла на передний план проблема ценообразования на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно важным". "Причем данный вопрос актуален как для лекарственных препаратов низкого ценового сегмента, проблемы с наличием и производством которых неоднократно обсуждались на различных совещаниях и в СМИ, так и для всех иных лекарственных препаратов", - отметил он.

Депутат добавил, что "сейчас подходы к ценообразованию на иностранные и российские лекарственные препараты существенно отличаются между собой, причем не в пользу отечественных". "Необходимость разработки новой методики ценообразования лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно важных, обсуждается очень активно и уже давно", - заключил Гутенев.