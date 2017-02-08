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Туроператоры рассчитывают восстановить турпоток из РФ в Турцию и Египет на 60% и 70%

Общество
8 февраля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В рейтинге самых перспективных международных направлений на 2017 год в прогнозе российских перевозчиков и туроператоров - Кипр, Италия, Греция, Болгария, Испания, Египет, Турция
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Туроператоры рассчитывают восстановить турпоток из РФ в Турцию и Египет (при условии возобновления авиасообщения) на 60% и 70% относительно докризисного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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© Артем Геодакян/ТАСС
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Здесь уточнили, что аналитики аэропорта Домодедово провели исследования тенденций развития авиарынка в 2017 году, опросив туроператоров, операторов аэропортов, российские и зарубежные авиакомпании.

"Авиакомпании оценивают вероятность восстановления пассажиропотока в Турцию и Египет (при условии возобновления авиасообщения) до докризисного уровня 2014 года на уровне в 90% и 85% соответственно. В то же время туроператоры более сдержанны в своих оценках - 60% и 70% относительно докризисного уровня", - сообщили в пресс-службе.

В рейтинге самых перспективных международных направлений на 2017 год в прогнозе российских перевозчиков и туроператоров - Кипр, Италия, Греция, Болгария, Испания, Египет, Турция.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил ТАСС, что возвращение Турции на отечественный рынок туристических услуг повысит конкуренцию этой страны и регионов РФ за российского туриста этим летом. Он также отметил, что Ростуризм приветствует увеличение конкуренции на туристическом рынке РФ, так как отельеры, руководители регионов и туроператоры, понимая необходимость привлечения туристов, будут предлагать "качественный, выгодный, удобный и интересный турпродукт внутри страны".

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