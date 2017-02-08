Мэр Скопье отказался от автомобиля ради снижения выбросов в атмосферу

СКОПЬЕ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Мэр столицы Республики Македония (РМ) Коце Траяновский для улучшения экологической ситуации в городе и сокращения вредных выбросов в атмосферу объявил о введении бесплатного проезда на общественном транспорте. Тем самым он намерен содействовать тому, чтобы местные жители, по возможности, чаще использовали автобусы, а не личный автотранспорт.

Как сообщает македонский интернет-портал МКД.МК, нововведение будет действовать в наиболее неблагоприятный экологический период, наблюдающийся в настоящее время. При этом бесплатный проезд также разрешен властями не только на городском общественном транспорте, но и в автобусах, принадлежащих частным компаниям.

В мэрии продумали и другие меры, которые могут отчасти способствовать снижению уровня загрязнения воздуха в столице. "Город Скопье ужесточает контроль над строительством, в частности, речь идет о состоянии специализированного грузового транспорта", - отмечается в сообщении городской администрации.

При этом в зависимости от погодных условий будет проводиться распыление реагентов, предназначенных для сокращения взвеси вредных микрочастиц в атмосфере.

Со своей стороны МВД республики в сотрудничестве с мэрией Скопье более плотно займется регулированием движения грузового автотранспорта. Принято решение направлять все большегрузные автомобили, следующие транзитом через столицу, в объезд на окружную магистраль.

Как сообщается, сам градоначальник Скопье для поддержки им же инициированной экологической программы отказался от служебного автомобиля в пользу общественного транспорта. Теперь до работы он добирается на автобусе.

Местные измерительные станции в последние несколько дней фиксировали превышение допустимых норм загрязнения воздуха в 20 раз. Загрязнение окружающей среды в стране, как считают медики, ежегодно становится причиной смерти порядка 1,3 тыс. человек.