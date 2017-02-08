Мэр Скопье отказался от автомобиля ради снижения выбросов в атмосферу

Дэнни Бойл не готов менять свои фильмы ради кассового успехаКультура 8 февраля, 11:51
На Урале рабочие снесли ледовый городок, когда там находились детиВ стране 8 февраля, 11:47
Емельяненко может провести бой за титул Bellator в случае победы над МитриономСпорт 8 февраля, 11:45
Талисман ЧМ-2018 Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в ЦюрихеСпорт 8 февраля, 11:43
Решение о массовом внедрении системы маркировки леса будет принято в 2018 годуСибирь 8 февраля, 11:26
Проект комплексной реконструкции ж/д подходов к портам Финского залива готов на 74%Транспорт 8 февраля, 11:25
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизацииЭкономика и бизнес 8 февраля, 11:22
Прокуратура предлагает менять планировку Братска для решения экологических проблемСибирь 8 февраля, 11:20
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставкеПолитика 8 февраля, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОПЬЕ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Мэр столицы Республики Македония (РМ) Коце Траяновский для улучшения экологической ситуации в городе и сокращения вредных выбросов в атмосферу объявил о введении бесплатного проезда на общественном транспорте. Тем самым он намерен содействовать тому, чтобы местные жители, по возможности, чаще использовали автобусы, а не личный автотранспорт.
Как сообщает македонский интернет-портал МКД.МК, нововведение будет действовать в наиболее неблагоприятный экологический период, наблюдающийся в настоящее время. При этом бесплатный проезд также разрешен властями не только на городском общественном транспорте, но и в автобусах, принадлежащих частным компаниям.
В мэрии продумали и другие меры, которые могут отчасти способствовать снижению уровня загрязнения воздуха в столице. "Город Скопье ужесточает контроль над строительством, в частности, речь идет о состоянии специализированного грузового транспорта", - отмечается в сообщении городской администрации.
При этом в зависимости от погодных условий будет проводиться распыление реагентов, предназначенных для сокращения взвеси вредных микрочастиц в атмосфере.
Со своей стороны МВД республики в сотрудничестве с мэрией Скопье более плотно займется регулированием движения грузового автотранспорта. Принято решение направлять все большегрузные автомобили, следующие транзитом через столицу, в объезд на окружную магистраль.
Как сообщается, сам градоначальник Скопье для поддержки им же инициированной экологической программы отказался от служебного автомобиля в пользу общественного транспорта. Теперь до работы он добирается на автобусе.
Местные измерительные станции в последние несколько дней фиксировали превышение допустимых норм загрязнения воздуха в 20 раз. Загрязнение окружающей среды в стране, как считают медики, ежегодно становится причиной смерти порядка 1,3 тыс. человек.