Ростуризм: механизм чартерной перевозки в РФ надо активизировать

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Механизм чартерной перевозки внутри страны должен быть значительно активизирован. Об этом заявил на пресс-конференции глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Мы просим Александра Васильевича (Нерадько, глава Росавиации - прим. ТАСС), чтобы в нашей стране более активно использовались возможности чартерной авиационной перевозки", - сказал Сафонов
Он напомнил, что, когда в прошлом году было разрешено сотрудничества с Турцией в области туризма, "только с запуском большого количества чартеров, которые значительно снижают стоимость авиационной перевозки, мы увидели в эту страну большие туристские потоки".
"Мы очень хотим попросить Александра Васильевича, с тем чтобы мы с авиационной отраслью начали бы совместную работу в этой области, - сказал Сафонов. - Чартерная перевозка у нас есть, но мы хотели бы чтобы вместе с туроператорским сообществом механизм чартерной перевозки и по нашей стране значительно бы увеличен и активизирован".
"Это серьезный механизм снижения стоимости перевозки примерно на 20-30%. Потребность мы в этом видим, туроператоры об этом говорят", - подчеркнул он.
Сафонов отметил, что Ростуризм заинтересован в расширении географии перевозок. "Для нас важно, чтобы существующий спрос на чартерную перевозку, был удовлетворен", - сказал Сафонов.