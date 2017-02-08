Ростуризм: механизм чартерной перевозки в РФ надо активизировать

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Механизм чартерной перевозки внутри страны должен быть значительно активизирован. Об этом заявил на пресс-конференции глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы просим Александра Васильевича (Нерадько, глава Росавиации - прим. ТАСС), чтобы в нашей стране более активно использовались возможности чартерной авиационной перевозки", - сказал Сафонов

Он напомнил, что, когда в прошлом году было разрешено сотрудничества с Турцией в области туризма, "только с запуском большого количества чартеров, которые значительно снижают стоимость авиационной перевозки, мы увидели в эту страну большие туристские потоки".

"Мы очень хотим попросить Александра Васильевича, с тем чтобы мы с авиационной отраслью начали бы совместную работу в этой области, - сказал Сафонов. - Чартерная перевозка у нас есть, но мы хотели бы чтобы вместе с туроператорским сообществом механизм чартерной перевозки и по нашей стране значительно бы увеличен и активизирован".

"Это серьезный механизм снижения стоимости перевозки примерно на 20-30%. Потребность мы в этом видим, туроператоры об этом говорят", - подчеркнул он.

Сафонов отметил, что Ростуризм заинтересован в расширении географии перевозок. "Для нас важно, чтобы существующий спрос на чартерную перевозку, был удовлетворен", - сказал Сафонов.